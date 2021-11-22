Україна впритул займеться КПП на кордонах – що зміниться

На зміцнення кордонів уже виділено кошти

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Уряд змінює стратегію облаштування кордонів, щоб спочатку навести лад у пунктах пропуску. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Радіо Свобода. прес-служба Кабміну.

Що зміниться

"У Мінінфраструктури створять відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели порядок на пунктах пропуску", – зазначив він.

За його словами, Кабмін уже виділив початкову суму для зміцнення українського кордону з Білоруссю.

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"21 млн грн – початкова сума, яка використовуватиметься на будівництво спеціальних зміцнювальних споруд, а також збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми будуть додаватися в міру необхідності", – сказав Шмигаль.

Україна добудовує свою "Стіну"

Глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку довжиною 1505 км вздовж кордону з Росією та 184 км – вздовж кордону з Білоруссю.

Крім того, Арсеній Яценюк заявляв, що половина кордону України з Росією без огородження . Він вважає, що гроші на стіну можна було взяти із президентської програми "Велике будівництво".

Країни зміцнюють кордони

21 листопада Фінляндія вирішила обговорити питання облаштування на кордоні з Росією загороджень, які б не дозволили мігрантам прорватися до країни в обхід КПП.

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20 листопада військовослужбовці Сил оборони та співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії приступили до будівництва тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни.

4 листопада Литва розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. На перших ділянках вже встановлена сталева огорожа заввишки три-чотири метри.