Україна скоро отримає нового голову НАБУ, Зеленський назвав терміни

Голову НАБУ мають обрати найближчим часом, для цього буде оголошено конкурс

Зеленський розповів про те, коли планується провести конкурс для обрання керівника НАБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Конкурс для обрання голови Національного антикорупційного бюро України оголосять найближчими днями чи тижнями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу із прем'єр-міністром Норвегії, передає Інтерфакс-Україна .

"Що стосується НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Упевнений, найближчими днями чи тижнями – це буде зроблено", – розповів глава держави.

За його словами, питаннями призначення спеціального антикорупційного прокурора опікується спеціальна комісія.

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"Щодо керівника САП: не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", – додав він.

Також він нагадав, що після надання Україні статусу кандидата члени ЄС, щоб це сталося, було висунуто низку рекомендацій, серед яких обрання голів НАБУ та САП.

Зазначимо, що 1 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала керівництво України прискоритися з призначенням керівників антикорупційних відомств.

Що відбувається з НАБУ

12 квітня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звільнений з посади у зв'язку із закінченням строку повноважень.

42-річний Артем Ситник обіймав посаду голови НАБУ з моменту створення відомства – з квітня 2015 року. За фахом він є юристом, колишнім слідчим прокуратури.