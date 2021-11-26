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"Україна втратила мільярди за дві години" – Аваков звинуватив Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 21:44
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Арсен Аваков розповів, яку шкоду завдала країні прес-конференція президента
Аваков розкритикував поведінку Зеленського під час зустрічі з журналістами / Колаж "Сьогодні"
Аваков розкритикував поведінку Зеленського під час зустрічі з журналістами / Колаж "Сьогодні"

Підсумком минулого 26 листопада прес-марафону президента України Володимира Зеленського стало падіння акцій усіх українських компаній на Лондонській біржі та втрата мільярдів доларів.

Про це заявив колишній глава МВС Арсен Аваков під час ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі "Україна 24".

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Ефект від марафону

"Зараз країна має кілька проблем. Одна з них – економіка. Ми увійшли в складний період. У нас проблема в енергетиці – ми йдемо на тонкій лінії. У нас проблеми з фінансами і президент у прямому ефірі дозволяє собі атакувати великий бізнес. Багато хто з вас не розуміє, але в цей момент за дві години акції всіх українських компаній на Лондонській біржі впали дуже серйозно. Україна за ці дві години втратила мільярди в економіці. Я не хотів би, щоб наш президент був причиною таких ситуацій", – заявив Аваков у ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Загалом Аваков вважає, що некомпетентність влади і призвела до того, що владі залишається лише агресивна поведінка на адресу журналістів.

"Я дивився на прес-конференцію з журналістами, і згадав стару приказку "Юпітер – ти сердишся, значить ти не правий". Чому сьогодні президент демонстрував агресивність і відбулася така важка конференція. Коли команда, яка діє, не визнає критику, не має критичного погляду на те, що відбувається, виникає така конфліктність", – вважає Аваков.

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Ситуація

  • Український журналіст Юрій Бутусов під час великого прес-марафону звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні. Зокрема, щодо спецоперації з "вагнерівцями".
  • Ідея провести прес-марафон із журналістами "народилася" випадково – це не ініціатива президента Володимира Зеленського. Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров.

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