Україна відкинула умови Путіна щодо Донбасу: заява Кулеби

Україна не вестиме прямого діалогу з представниками т.зв. "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу.
"Ми пояснюємо кожному гостю, яким є бачення Україною імплементації Мінських домовленостей. Тому що є російське бачення, і я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких – прямий діалог між Україною та ОРДЛО, який нам нав'язують", – сказав він.
Він зазначив, що можливість такого діалогу на всіх зустрічах та на всіх рівнях "дуже чітко відкидається".
Кулеба також запевнив, що на Україну ніхто не тисне щодо того, як виконувати Мінські домовленості.
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Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Мінські угоди нездійсненні та призведуть до руйнування країни, потрібно підписати новий документ.
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