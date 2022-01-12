"Україна має право на самооборону": Столтенберг "розгромив" РФ після переговорів

Генсек Альянсу розповів усім, хто винен у військовій ескалації у Європі

Столтенберг чітко пояснив, хто каламутить воду в Європі. Колаж "Сьогодні"

Саме Росія створила кризу з безпекою у Європі та загрожує військовою силою. Водночас Україна має повне право на самозахист. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання Ради Росія-НАТО.

"Україна є суверенною державою. Україна має право на самооборону. Україна не є загрозою для Росії. Україна найбільша країна в Європі, ядерна країна, багато інвестувала в озброєння останніми роками", – сказав він.

Столтенберг нагадав, що Росія вже використала військову силу проти України – 2014 року окупувала Крим та продовжує його незаконну окупацію, контролює бойовиків на Донбасі.

"Тобто ідея, що Україна є загрозою для Росії, ставить ситуацію з ніг на голову. Це Росія проявляє агресію та продовжує використовувати силу проти України, нарощує 100 тисяч військ та артилерію. Цю кризу створила Росія. Потрібно забезпечити деескалацію – Україна має право на самозахист", – заявив генсек НАТО.

Захід проти Росії