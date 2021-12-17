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Україна готова виконати Мінські угоди – Кулеба висунув РФ умову

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
17 грудня, 09:47
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Росія не виконує навіть перших пунктів "Мінська", але постійно висуває вимоги Україні
Україна виконає "Мінськ", але за однієї умови. Колаж "Сьогодні"
Україна виконає "Мінськ", але за однієї умови. Колаж "Сьогодні"

Україна готова виконувати політичну частину Мінських угод лише після того, як Росія виконає пункти щодо відновлення безпеки на Донбасі. Про це заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Москва має спочатку виконати домовленості Паризького саміту "Нормандської четвірки", які не виконуються нею з 2019 року.

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"Ми не відмовляємось від Мінських угод. Ми готові рухатися шляхом виконання цих пунктів, але все починається з безпеки. І Росія має почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту 2019 року. Україна все це зробила та готова рухатися вперед. Росія має почати хоча б з малого – з безпеки", – сказав Кулеба.

Міністр додав, що пункти пропуску на Донбасі з боку бойовиків залишаються закритими, а обмін полоненими та припинення вогню – ігнорується Росією.

Що за "паризькі домовленості"?

На початку грудня 2019 року лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися, що до кінця того ж року мали припинитись обстріли на фронті – Росія проігнорувала. Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", але Росія віддала лише частину українських заручників в обмін на бойовиків 2020 року, після чого цей процес був заморожений. Також Путін погодився пустити Червоний Хрест до в'язниць з українськими полоненими на окупованих територіях, але по факту домовленості не виконав.

РФ висуває вимоги, але сама не виконує "Мінськ"

  • З Москви постійно долинають звинувачення, мовляв, Україна не виконує домовленості щодо Донбасу – і так уже не перший рік. Але насправді окупанти ще не дотримувалися повністю жодного перемир'я за всі роки війни – на фронті як стріляли бойовики, так і тривають бої.
  • Зазначимо, що Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрільбу і піти з Донбасу.
  • Раніше Кулеба казав, що Росія ховає Мінські угоди, і назвав головну мету Кремля.

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