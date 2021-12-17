Україна готова виконати Мінські угоди – Кулеба висунув РФ умову

Україна готова виконувати політичну частину Мінських угод лише після того, як Росія виконає пункти щодо відновлення безпеки на Донбасі. Про це заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, Москва має спочатку виконати домовленості Паризького саміту "Нормандської четвірки", які не виконуються нею з 2019 року.
"Ми не відмовляємось від Мінських угод. Ми готові рухатися шляхом виконання цих пунктів, але все починається з безпеки. І Росія має почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту 2019 року. Україна все це зробила та готова рухатися вперед. Росія має почати хоча б з малого – з безпеки", – сказав Кулеба.
Міністр додав, що пункти пропуску на Донбасі з боку бойовиків залишаються закритими, а обмін полоненими та припинення вогню – ігнорується Росією.
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Що за "паризькі домовленості"?
На початку грудня 2019 року лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися, що до кінця того ж року мали припинитись обстріли на фронті – Росія проігнорувала. Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", але Росія віддала лише частину українських заручників в обмін на бойовиків 2020 року, після чого цей процес був заморожений. Також Путін погодився пустити Червоний Хрест до в'язниць з українськими полоненими на окупованих територіях, але по факту домовленості не виконав.
РФ висуває вимоги, але сама не виконує "Мінськ"
- З Москви постійно долинають звинувачення, мовляв, Україна не виконує домовленості щодо Донбасу – і так уже не перший рік. Але насправді окупанти ще не дотримувалися повністю жодного перемир'я за всі роки війни – на фронті як стріляли бойовики, так і тривають бої.
- Зазначимо, що Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрільбу і піти з Донбасу.
- Раніше Кулеба казав, що Росія ховає Мінські угоди, і назвав головну мету Кремля.