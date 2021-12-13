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Україна має вступити до НАТО, щоб перервати хибне коло з Росією, – Яценюк

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 грудня, 13:33
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Росія та її цінності не змінюються, а Україні треба рухатися далі
Яценюк не вірить в демократію Росії
Яценюк не вірить в демократію Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Для того, щоб політика Росії щодо України змінилися і припинилися намагання відновити Радянський Союз, треба зробити те, що зробили країни Балтії – стати членами ЄС і НАТО. Тому це і є історична місія України. Про це розповів прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Реальна політика" з Євгенієм Кисельовим на телеканалі "Україна 24".

Навіть якщо Путіна не буде в Кремлі, зазначив Арсеній Яценюк, "Росія не зміниться": "Історія показує, що Росія завжди вела одну політику по відношенню до України – поневолення і загарбання".

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За його словами, замість Путіна прийде інший Путін. Він може бути іншого зросту, іншого вигляду, але помисли і дії його будуть такі самі.

"На жаль, я не вірю в демократичну Росію. Їхні наміри були, є і будуть однакові. Чи це Путін, чи це буде інша людина. Чи це одні феесбешники, чи прийдуть інші феесбешники – російська політика по відношенню до України не зміниться", – сказав він.

Для того, щоб ця політика змінилася, наголосив Арсеній Яценюк, "треба перервати це порочне коло і один раз і назавжди зробити те, що зробили країни Балтії": "Як тільки вони стали членами Європейського Союзу і НАТО – крапка, все, історія про відновлення Радянського Союзу завершилася. Тому як тільки Україна стане членом Європейського Союзу і НАТО, ми зразу тоді попадаємо під статтю 5 Вашингтонської угоди, де іноземні війська наших партнерів по НАТО будуть захищати Україну. Тому це і є історична місія України".

РФ не хоче відпускати Україну до НАТО

  • 1 грудня президент РФ Володимир Путін зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, натякаючи, мовляв, ніякого членства для України. І не просто на словах – у Кремлі хочуть отримати від Альянсу юридичні гарантії безпеки.
  • 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. Вже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
  • 8 грудня Путін повідомив, що у Кремлі пишуть документ про заборону вступу України до НАТО, щоб потім надати Вашингтону своє бачення нерозширення Альянсу.
  • А 9 грудня Байден зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Під час розмови він чітко дав зрозуміти йому, що "будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України, і лише Україна має вирішувати це питання – і члени Альянсу".

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