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"Велике будівництво кордонів": Україна відокремиться від Росії і Білорусі інтелектуальним бар'єром

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 жовтня, 17:24
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Денис Монастирський анонсував новий етап зміцнення нашого кордону
Денис Монастирський познайомився зі станом державного кордону з Росією / Фото МВС / Колаж "Сьогодні"
Денис Монастирський познайомився зі станом державного кордону з Росією / Фото МВС / Колаж "Сьогодні"

Протягом найближчих двох років на державному кордоні з Росією і Білоруссю має з'явитися нове загородження. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час знайомства зі станом справ на українському кордоні на Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

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"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", – сказав Денис Монастирський.

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Система, яку планують запустити на кордоні з Росією і Білоруссю здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальної міграції та контрабанді.

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Особливості проєкту

  • Для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень і МВС сподівається, що ці гроші будуть закладені в бюджет 2022 року.
  • У процесі зміцнення кордонів України з Білоруссю, Росією і Молдовою з'ясувалося, що третина територій, через які повинен проходити "європейський вал", знаходяться в приватній власності.
  • 19 листопада 2014 року Кабінет міністрів України прийняв рішення затвердити указ Петра Порошенка про позначення лінії українсько-російського кордону.
  • Повністю перекрити необхідно 4,5 тисячі кілометрів.

Читайте також: на початку вересня Денис Монастирський представив свою команду і розповів про план на цій посаді.

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