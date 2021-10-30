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Польща звинуватила Україну у дискримінації поляків. У МЗС відреагували

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 жовтня, 17:23
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У Києві зазначили, що ця заява не відображає реальних дружніх відносин обох країн
Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив про дискримінацію поляків в Україні та погіршення їхнього становища.

Як повідомляє Polskie Radio, він визнав, що в деяких регіонах України вивчення польської мови популярніше за англійську. Однак він вважає, що становище поляків в Україні погіршується через об'єктивні та суб'єктивні причини.

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Серед них, на думку заступник міністра, такі пункти:

  • несприятливий для поляків закон про мову, прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, призупинення ексгумації польських жертв та відсутність регламентованих відносин між державою та Римсько-католицькою церквою.
  • соціально-економічна ситуація в Україні, яка спонукає людей, особливо молодь, польського походження емігрувати до Польщі, отримувати карту поляка та польське громадянство.
  • ситуація з COVID-19 і висока смертність від хвороби в Україні, адже пандемія зачіпає і поляків, які тут проживають.

Реакція Києва

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву Польщі щодо дискримінації поляків в Україні. У відомстві вважають, що такі твердження є некоректними.

Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні", – сказав він.

За словами Ніколенко, використання Польщею подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним, вводить в оману наші суспільства та не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин країн.

"Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу", – зазначив Ніколенко.

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У МЗС закликали польську сторону утримуватися від "політичних оцінок, які дисонують із реальними намірами та кроками сторін" для зміцнення партнерства України та Польщі у різних сферах.

Раніше ми повідомляли, що Польща готується до імперських амбіцій Путіна.

Також нагадаємо, Україна почала закуповувати кисень у Польщі.

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