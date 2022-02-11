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Утримати Київ неможливо: ексглава Міноборони розкрив військову "авантюру" Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 16:17
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РФ заявляє, що ми не виконуємо Мінські угоди, але вони перші порушують умови
Андрій Загороднюк (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Загороднюк (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, що наразі поблизу кордонів України налічується до 144 тисяч російських військовослужбовців. Це включаючи повітряний та морський компонент, включаючи Крим.

Про це Загороднюк заявив під час Київського безпекового форуму, який транслює телеканал "Україна 24".

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"Вважаємо, що цього недостатньо для будь-яких апокаліптичних сценаріїв на кшталт повномасштабного захоплення України, захоплення України половини, або третини, або щось інше. Тобто це не ті сили, про які можна говорити, якщо ми говоримо про якісь сценарії повномасштабного колапсу, про який ми часто читаємо в американській пресі, – сказав він.

Ексміністр зазначив, що зараз питання про можливий напад РФ на Київ є найбільш актуальним.

"Ми зараз утримуємось від будь-яких прогнозів, але я можу сказати одне – для Росії прорахувати таку операцію буде неможливо. Тобто зробити її передбачуваною, з урахуванням підготовки наших військ, сил та коштів, а також логістики доходу до Києва, буде неможливо. Тому в принципі це буде авантюра, якщо вони наважаться на таку історію. Вже наступного дня у них усі розрахунки підуть якось не так", – сказав Загороднюк.

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Також він зазначив, що політична ситуація у РФ не дасть їм піти на авантюри, вони уникатимуть їх через нестабільну ситуацію всередині країни. А Україна готова до серйозного спротиву.

"Утримати Київ їм буде неможливо" , – підсумував ексміністр.

Мінські угоди

Крім того, за словами Загороднюка, Російська Федерація зараз розкручує наратив про те, що Україна нібито не хоче виконувати Мінські угоди. За його словами, з цим потрібно бути обережними, подібні заяви зміщують фокус з того, що Росія почала війну.

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"Треба, звичайно, це пояснювати журналістам, треба пояснювати це експертам, щоб у жодному разі не змінився фокус із них на нас. І, звичайно, треба говорити, що питання взагалі не в Мінську, питання в тому, що Російська Федерація є агресором. І ці загрози, які відбуваються, вони абсолютно незаконні й не зводьмо все до України, оскільки основне, що вони хочуть зробити – це зруйнувати архітектуру європейської безпеки, – сказав ексміністр.

Він наголосив, що вся ця риторика чиста для відведення очей. Також Загороднюк нагадав, що у жодній країні світу немає сумнівів у присутності РФ на території України, але вони це заперечують.

Крім того, ексміністр вважає, що найближчим часом переговорів не буде, оскільки Росія не налаштована на пошук рішень та компромісів.

"Їм потрібне загострення ситуації, їм потрібно, щоб ми розпочали прямий діалог, їм потрібно постійно говорити, що їх там немає тощо", – сказав Загороднюк.

Також він наголосив, що з нами ця історія надовго.

Загроза вторгнення РФ

Читайте у нашому матеріалі, чи розпочнеться ядерна війна між РФ і США і чи готовий до неї Путін.

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