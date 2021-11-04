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У президента Лукашенка поменшає влади? У Білорусі змінюють Конституцію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 13:10
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Ухвалення нової Конституції може стати початком транзиту влади за "казахським сценарієм"
До Венеціанської комісії Лукашенку звертатися не збирається / Колаж "Сьогодні"
До Венеціанської комісії Лукашенку звертатися не збирається / Колаж "Сьогодні"

Невизнаному світовою спільнотою президенту Білорусі Олександру Лукашенку подали на розгляд новий проєкт Конституції країни, в якому, як повідомляється, були виключені деякі статті та додані нові положення. Незабаром цей проєкт буде виставлено на загальний референдум.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство БЕЛТА .

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Відшліфували

"Конституційна комісія провела певну роботу, запропонувала свої варіанти, а зараз робоча група спеціалістів, створена розпорядженням Президента, працює над шліфуванням цієї Конституції. І якщо вже по-народному говорити, прописує цю Конституцію юридичною мовою. Я отримав останній варіант, прописаний варіант Конституції з урахуванням наших колишніх домовленостей у робочій групі, познайомився. Сьогодні спробуємо поговорити на теми, які є гострими та важливими для нашої країни", – заявив на камери Лукашенко.

Що відшліфували

Відомо, що Білорусь залишається президентською республікою.

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У руках президента залишається управління збройними силами, він визначає внутрішню і великою мірою зовнішню політику, формує і очолює Раду безпеки.

Період правління президента обмежений п'ятьма роками, і він не може обиратися більш як на два терміни.

Посилюється роль парламенту – президент більше не зможе відправляти у відставку уряд і скасовувати ухвалені ним рішення, як це відбувається нині.

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З'являється і новий орган влади – Всебілоруське народне зібрання, які раніше мало лише представницькі функції.

Для транзиту влади

Наразі Всебілоруське народне зібрання названо "найвищою формою народного представництва" і наділене рядом повноважень. Цій структурі надається право визначати основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики, заслуховувати звіти президента, прем'єр-міністра та інших керівників країни. Воно може висловити недовіру президентові в тому випадку, якщо він звинувачуватиметься в скоєнні державної зради чи іншого тяжкого злочину. У зборів з'явилася постійно діюча президія.

"Вже зараз можна припустити, що Всебілоруські народні збори стануть "другим центром влади. Передбачається казахський варіант транзиту влади, коли зберігаються два центри сили: чинна влада, яку очолює президент, і запасна державна влада, що належить Всебілоруським народним зборам, яке очолить глава, що пішов у відставку. В держави свого роду двовладдя", – зазначив у коментарі DW колишній суддя Конституційного суду Республіки Білорусь Михайло Пастухов.

Останні вибори Лукашенка

  • 9 серпня 2020 року обрання Лукашенка на шостий президентський строк закінчилося кривавими зіткненнями людей із силовиками.
  • Тисячі незгодних з перемогою Олександра Лукашенка на президентських виборах білорусів вийшли на багатолюдні протести у найбільших містах країни.
  • Лукашенка оголосив про свою перемогу. Щоправда, її не визнав цивілізований світ, у тому числі й Україна, а Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором.
  • Після цього в Білорусі розпочалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
  • У відповідь на розправу над опозицією та подальше переслідування людей проти режиму Лукашенка почали вводити санкції.

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