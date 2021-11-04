У президента Лукашенка поменшає влади? У Білорусі змінюють Конституцію

Невизнаному світовою спільнотою президенту Білорусі Олександру Лукашенку подали на розгляд новий проєкт Конституції країни, в якому, як повідомляється, були виключені деякі статті та додані нові положення. Незабаром цей проєкт буде виставлено на загальний референдум.
Про це повідомляє державне інформаційне агентство БЕЛТА .
Відшліфували
"Конституційна комісія провела певну роботу, запропонувала свої варіанти, а зараз робоча група спеціалістів, створена розпорядженням Президента, працює над шліфуванням цієї Конституції. І якщо вже по-народному говорити, прописує цю Конституцію юридичною мовою. Я отримав останній варіант, прописаний варіант Конституції з урахуванням наших колишніх домовленостей у робочій групі, познайомився. Сьогодні спробуємо поговорити на теми, які є гострими та важливими для нашої країни", – заявив на камери Лукашенко.
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Що відшліфували
Відомо, що Білорусь залишається президентською республікою.
У руках президента залишається управління збройними силами, він визначає внутрішню і великою мірою зовнішню політику, формує і очолює Раду безпеки.
Період правління президента обмежений п'ятьма роками, і він не може обиратися більш як на два терміни.
Посилюється роль парламенту – президент більше не зможе відправляти у відставку уряд і скасовувати ухвалені ним рішення, як це відбувається нині.
З'являється і новий орган влади – Всебілоруське народне зібрання, які раніше мало лише представницькі функції.
Для транзиту влади
Наразі Всебілоруське народне зібрання названо "найвищою формою народного представництва" і наділене рядом повноважень. Цій структурі надається право визначати основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики, заслуховувати звіти президента, прем'єр-міністра та інших керівників країни. Воно може висловити недовіру президентові в тому випадку, якщо він звинувачуватиметься в скоєнні державної зради чи іншого тяжкого злочину. У зборів з'явилася постійно діюча президія.
"Вже зараз можна припустити, що Всебілоруські народні збори стануть "другим центром влади. Передбачається казахський варіант транзиту влади, коли зберігаються два центри сили: чинна влада, яку очолює президент, і запасна державна влада, що належить Всебілоруським народним зборам, яке очолить глава, що пішов у відставку. В держави свого роду двовладдя", – зазначив у коментарі DW колишній суддя Конституційного суду Республіки Білорусь Михайло Пастухов.
Останні вибори Лукашенка
- 9 серпня 2020 року обрання Лукашенка на шостий президентський строк закінчилося кривавими зіткненнями людей із силовиками.
- Тисячі незгодних з перемогою Олександра Лукашенка на президентських виборах білорусів вийшли на багатолюдні протести у найбільших містах країни.
- Лукашенка оголосив про свою перемогу. Щоправда, її не визнав цивілізований світ, у тому числі й Україна, а Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором.
- Після цього в Білорусі розпочалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
- У відповідь на розправу над опозицією та подальше переслідування людей проти режиму Лукашенка почали вводити санкції.