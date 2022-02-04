Тягнибок порадив Зеленському нову посаду для Порошенка

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко міг би очолити Тристоронню контактну групу. Про це 3 лютого голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Я б порадив сьогодні президенту Зеленському знаєте, що? Є війна, протистояння — Зеленський і Порошенко, як нанайські хлопчики, борються і переможця ніяк не можуть знайти. Я порадив би саме Порошенка призначити головою Тристоронньої контактної групи, бо він має хороші знайомства, можливості як дипломата спілкуватися і говорити з західними партнерами", – підкреслив він.
Тягнибок зазначив, що, найімовірніше, лише Порошенко знає, як "з'їхати" з Мінських домовленостей.
Нагадаємо, зараз головою української делегації у ТКГ є перший президент України Леонід Кравчук.
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Переговори щодо Донбасу
12 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював, і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.
11 січня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нового саміту "Нормандської четвірки" та привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року.
7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.
15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.
ТКГ перенесуть до Туреччини
- Розмови про Стамбул як майданчик для переговорів ТКГ щодо Донбасу замість Мінська небезпідставні. 26 січня влада Туреччини запропонувала місце для зустрічей на своїй території. Новину вже офіційно оголосили в ОБСЄ. У зв'язку з чим Стамбул може стати новим місцем для зустрічей ТКГ за умови, якщо всі сторони будуть згодні.
- Відмовитись від Мінська вперше запропонувала українська сторона навесні 2021 року. Як пояснили в Офісі президента України, причиною стала ворожа риторика Олександра Лукашенка та вплив російської влади на офіційний Мінськ.
- Водночас президент Туреччини Тайїп Ердоган ще наприкінці минулого року запропонував стати посередником у вирішенні конфлікту між Україною та Росією. Проте далі заяв справа не просунулась.