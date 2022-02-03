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Трухін зник! Влащенко розповіла про останню розмову з депутатом

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3 лютого, 23:13
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Журналістка вважає, що нардепа ховає його фракція
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, який потрапив у скандальну ДТП, перестав виходити зв'язок.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" телеведуча Наташа Влащенко.

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"Трухін – народний депутат. Його півроку ховала фракція у прямому розумінні цього слова. Я хочу сказати, що днями я зателефонувала йому, він взяв слухавку і сказав, що не проти прийти на "Хард з Влащенко", але він має запитати у когось – можна чи ні. Після цього він зник. Йти людям чи не йти на ефіри – вирішує хтось там", – розповіла вона.

Телеведуча звернулася до "слуг народу":

"Ви ховали його півроку? Покажіть, що ви здатні на очищення. Нехай пан Трухін вийде до суспільства на будь-який канал, хотілося б, щоб на наш, і розповість, що з ним сталося насправді".

Трухін заявив, що йому соромно

Нардеп Олександр Трухін поширив у ЗМІ заяву, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат.

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"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я б не повторив. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", – сказав він.

Нардеп додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

Що було на скандальному відео з Трухіним

Українська правда оприлюднила відео з нагрудних камер поліцейських, що перебували на місці ДТП, в якій фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

Чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

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Він також заявив, що не був за кермом машини, що потрапила в ДТП.

Зеленський вимагає розібратися

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандальне відео з Трухіним.

"Незважаючи на те, що депутати або будь-які чиновники, будь-яка людина будь-якої професії – всі мають бути рівними перед законом, тому всі повинні нести відповідальність. І всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це. Незважаючи на те, яка це провина чи це серйозне правопорушення", – наголосив він.

Зеленський також зазначив, що на депутатах особлива відповідальність:

"Ти – депутат, є прикладом, тому маєш нести особливу відповідальність. Я чекаю саме на таку реакцію наших правоохоронців та депутатів партії "Слуга народу".

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