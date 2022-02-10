Депутату Київської міської ради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину підготували підозру. Про це на брифінгу сказав директор НАБУ Артем Ситник.
"Генеральний прокурор погодив підозру у даній справі. Там шістьох людей, які підозрюються – п'ять із них затримані. Чотирьом, не спецсуб'єктам, підозри вже вручено. А спецсуб'єкту підозру погоджено. Усі фігуранти, причетні до корупційних схем, за всіма підозрами погоджені", – сказав Ситник.
Передісторія
9 січня детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який втік від правоохоронців після викриття на одержанні хабара у 1,2 мільйона гривень.
Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.
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Що там у "слуг"
- 1 лютого нардеп, член МФО "Розумна політика" Олег Воронько після свого виступу у Верховній Раді вийшов із фракції "Слуга народу".
- 2 лютого нардепа Олександра Трухіна, який потрапив у скандал через ДТП , виключили із партії "Слуга народу".
- 28 січня народного депутата із "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на півмільйонному хабарі.
- 25 січня в Одеській міськраді позафракційний нардеп та член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук вчинив бійку.
- Крім того, не на камеру деякі "слуги народу" заговорили про можливу зміну назви партії хоча офіційно в політсилі заявляють, що таких планів немає.
- Нещодавно перший віцеспікер Верховної Ради, член партії "СН" Олександр Корнієнко розповідав, чому "слуги" постійно потрапляють у скандали . Він зазначив, що раніше вони були простими та невідомими людьми, а коли стали депутатами – почалися проблеми.
- Голова партії Олена Шуляк говорила, що на з’їзді партії, який буде у першому кварталі 2022 року, планується створення Дисциплінарної комісії – депутатів каратимуть за провини .
- Також "Слуга народу" готує списки депутатів "на виліт" – до місцевих депутатів розпочнуть застосовувати процедуру імперативного мандату.
- У листопаді 2021 року народний депутат Роман Соха вийшов із партії "Слуга народу" через розбіжності з кадровою політикою президента.
- У жовтні фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Людмилу Буймістер, яка голосувала проти ухвалення закону про олігархів.
- У листопаді 2019 року із фракції були виключені депутати Ганна Скороход та Антон Поляков .
- На початку вересня минулого року із "Слуги народу" виключили Гео Лероса, який висловлювався проти президента України Володимира Зеленського.
- Крім того, Олександра Дубинського у 2021 році виключили з фракції, а згодом і з партії.