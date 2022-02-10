Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Трубіцину підготували підозру

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 13:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усього у справі проходять шість осіб, п'ятьох уже затримали
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутату Київської міської ради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину підготували підозру. Про це на брифінгу сказав директор НАБУ Артем Ситник.

"Генеральний прокурор погодив підозру у даній справі. Там шістьох людей, які підозрюються – п'ять із них затримані. Чотирьом, не спецсуб'єктам, підозри вже вручено. А спецсуб'єкту підозру погоджено. Усі фігуранти, причетні до корупційних схем, за всіма підозрами погоджені", – сказав Ситник.

Передісторія

9 січня детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який втік від правоохоронців після викриття на одержанні хабара у 1,2 мільйона гривень.

Реклама

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.

Що там у "слуг"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Ракети долетять за 5 хвилин": чи розпочнеться ядерна війна між РФ і США і чи готовий до неї Путін Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив? Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

251 844

захворіло за тиждень в Україні

+13%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти