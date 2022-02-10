Усього у справі проходять шість осіб, п'ятьох уже затримали

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Депутату Київської міської ради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину підготували підозру. Про це на брифінгу сказав директор НАБУ Артем Ситник.

"Генеральний прокурор погодив підозру у даній справі. Там шістьох людей, які підозрюються – п'ять із них затримані. Чотирьом, не спецсуб'єктам, підозри вже вручено. А спецсуб'єкту підозру погоджено. Усі фігуранти, причетні до корупційних схем, за всіма підозрами погоджені", – сказав Ситник.

Передісторія

9 січня детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який втік від правоохоронців після викриття на одержанні хабара у 1,2 мільйона гривень.

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Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.

Що там у "слуг"