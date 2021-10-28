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Вимагають повернути кума Путіна: Росія у ТКГ заблокувала обмін полоненими

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
28 жовтня, 09:37
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Президент Росії Володимир Путін хоче бачити Віктора Медведчука у Тристоронній контактній групі
Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ
Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ / Фото: kremlin.ru

Російська сторона вимагає від України прибрати зі складу делегації у Тристоронній контактній групі Галину Третьякову та замінити її на нардепа від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомив представник української делегації у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання, яке відбулося у середу, 27 жовтня. За його словами, російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи.

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"Хочуть мати справу лише з кумом Путіна. Озвучувалася навіть ідея в односторонньому порядку віддати трьох жінок Україні, але лише "в особі Медведчука". Україна в особі кума Путіна – це цікавий образ", – написав він.

Гармаш наголосив, що Україна на такі умови не даватиме згоди.

"Звичайно, ніхто не диктуватиме Україні, кого їй включати до складу своєї делегації. Тим більше дивно, коли це намагаються робити люди, які взагалі офіційно нікого не представляють у ТКГ. Навіть Росія соромиться видати офіційну ноту на їхню участь у переговорах", – сказав він.

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За його словами, російська сторона навмисне висуває абсурдні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи.

"Насправді, вони вже просто не можуть придумати зрозумілих причин, що пояснюють невиконання рішень "Нормандської четвірки" про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, спочатку нездійсненні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи", – йдеться у повідомленні.

Справа Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу найвищих посадових осіб країни.

20 жовтня стосовно Віктора Медведчука, який тепер перебуває під домашнім арештом в очікуванні суду за державну зраду, розпочато ще одне розслідування. Воно ведеться у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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