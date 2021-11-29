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"Слуги" не хочуть звільняти Ткаченка, він наполягає – що відбувається

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 листопада, 21:41
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Давид Арахамія розповів, чи варто очікувати відставки міністра культури України
Ткаченко написав заяву. Колаж "Сьогодні"
Ткаченко написав заяву. Колаж "Сьогодні"

Міністр культури Олександр Ткаченко не передумав йти у відставку, хоча голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія каже, що конфлікт між Мінкультом та Кабміном вичерпано.

Про це заявив Давид Арахамія на брифінгу після засідання фракції партії, де народні депутати запланували роботу у Верховній Раді на поточний тиждень.

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Заяви не бачили

"Я не бачив цієї заяви (про відставку – Ред.). Я вважаю, що то був емоційний крок. Дякую пану Ткаченка, дякую пану прем'єру – вони поспілкувалися, знайшли розуміння. У принципі, ця історія залишилася лише у медіапросторі", – заявив Арахамія.

Ткаченко наполягає

У коментарі "Сьогодні" Ткаченко сказав, що не відмовився від ідеї зі звільненням.

"Моє рішення щодо відставки залишається актуальним. Я так само очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", – зазначив "Сьогодні" Ткаченко.

Як розвивалися події

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