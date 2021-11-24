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"Теплої ванни не буде": що чекає на "слуг" після відмови від ТБ-ефірів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 листопада, 19:33
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Чи потрібно політикам ходити на всі телеканали
Розрив із телеканалами стався на третьому році президентства Зеленського / Колаж "Сьогодні"
Розрив із телеканалами стався на третьому році президентства Зеленського / Колаж "Сьогодні"

За громадську думку треба боротись завжди і на всіх телеканалах. Так вважає політолог Юрій Романенко, прокоментувавши повідомлення про те, що представники провладної партії "Слуга народу", а також представники влади відмовляються від виступів на телеканалах "Україна" та "Україна 24".

Думка

"Заява "Слуг" про те, що вони перестануть ходити на канали – це самокастрація. Тому що за громадську думку потрібно боротися завжди. З урахуванням того, рейтинги СН і Зеленського падають, то вони роблять серйозну помилку в умовах зими, що насувається, коли суму критичних помилок буде дуже серйозно відчувати режим Зеленського на міцність.В ОП не розуміють, що теплою ванною більше не буде. І умови для ведення політики будуть тільки погіршуватись. Але як дитина заплющує очі в хвилину небезпеки, так і Зеленський воліє вдавати, що проблем немає. Але проблеми є і вирішення проблем починається з їх визнання Якщо немає визнання і є проблеми, то все закінчується катастрофою Це все одно що бігти по київському проспекту Перемоги із заплющеними очима в надії, що пронесе. Загалом СН на всіх парах йдуть на стіну" , – написав на своїй сторінці у Фейсбуці Романенко.

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Ситуація

Член Наглядової ради Медіа Групи України Дмитро Белянський у своєму коментарі зазначив, що відмова влади представляти свою позицію в ефірі 19 листопада – автоматично означала, що журналісти отримають відповідь іншими способами.

"Спільна публічна заява частини депутатів фракції "Слуга народу" стосовно каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "Вагнергейт", що прозвучали у програмі "Свобода слова з Савіком Шустером" 19 листопада. Ймовірно, така відповідь суттєво погіршить ситуацію зі свободою слова у нашій країні", – сказав Дмитро Белянський.

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