Тепер офіційно! Київ відповів Москві про "наступ ЗСУ" на Донбасі

Напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висунув безглузді звинувачення на адресу України

Кулеба відповів на звинувачення Москви. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна не планує проведення наступальних військових операцій на Донбасі, як раніше заявили у Кремлі, та працює над відновленням "нормандського формату" для мирного врегулювання конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

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"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", – написав він.

Міністр додав, що Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити "нормандський формат" разом із Німеччиною та Францією як посередниками.

Він також закликав РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати.

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"Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", – підсумував Кулеба.

Загроза вторгнення РФ