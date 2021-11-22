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Тепер офіційно! Київ відповів Москві про "наступ ЗСУ" на Донбасі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
22 листопада, 16:34
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Напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висунув безглузді звинувачення на адресу України
Кулеба відповів на звинувачення Москви. Фото: колаж "Сьогодні"
Кулеба відповів на звинувачення Москви. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна не планує проведення наступальних військових операцій на Донбасі, як раніше заявили у Кремлі, та працює над відновленням "нормандського формату" для мирного врегулювання конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

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"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", – написав він.

Міністр додав, що Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити "нормандський формат" разом із Німеччиною та Францією як посередниками.

Він також закликав РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати.

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"Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", – підсумував Кулеба.

Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Пізніше голова Генерального управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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