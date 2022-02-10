Танки окупантів дедалі ближче: у Генштабі показали карту Донбасу

Українські військові не відкидають ескалації конфлікту

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованих районах Донбасу озброєні формування Росії розмістили з порушенням Мінських домовленостей 148 одиниць військової техніки, зокрема танки та самохідні гаубиці.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на інформацію української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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"За минулу добу виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки озброєних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Де саме окупанти розміщують техніку

За даними Генштабу, у зоні дії так званого 1-го армійського корпусу, всього розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки, з них із порушенням лінії відведення в районі Тернового (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця); самохідні гаубиці (10 одиниць). З порушенням районів зберігання у районах: Покровка (36 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць); Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (58 одиниць).

Зафіксовано військову присутність у зоні безпеки у районах: Покровка (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (17 одиниць); Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (15 одиниць).

У зоні дій так званого 2-го армійського корпусу всього розміщено 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них із порушенням районів зберігання у районі Круглик (31 км від лінії зіткнення) – танки (27 одиниць). Військова присутність у зоні безпеки у районі Сміле (31 км від лінії зіткнення) – БМП (3 одиниці).

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У Генштабі не виключають подальшої ескалації

Також у Генштабі повідомили, що робота спостерігачів ОБСЄ на Донеччині регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань РФ.

Зокрема, під час польоту над ділянкою розведення в районі Петрівське БПЛА СММ малого радіусу дії зазнав впливу перешкод сигналу GPS засобами РЕБ супротивника.

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"Зафіксовані порушення з боку ВФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруженості", – йдеться у повідомленні.

Загроза російської агресії