"Танки бруду не бояться!" – Скабєєва повідомила, коли Росія зібралася нападати на Україну

Пропагандистка не знає, як російське бездоріжжя може зірвати наступ їхніх військ

Скабєєва впевнена, що російські дороги не завадять переможному нападу / Колаж "Сьогодні"

Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва, можливо, промовилася, коли варто очікувати нападу на Україну російських військ, скупчених біля кордонів України.

Про це Скабєєва повідомила на своєму телеграм-каналі.

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Вагома відповідь аналітикам

Пропагандистку дуже обурив коментар агенції Bloomberg військового аналітика Джеймстаунського фонду (США) Павла Фельгенгауера.

Аналітик зауважив: "Глиністий ґрунт та необхідність у додаткових військах роблять будь-яке великомасштабне вторгнення Росії в Україну неможливим раніше січня. У цьому сезоні у вас те, що ми називаємо "бездоріжжя", тобто бруд".

"Найглибша аналітика. А також "танки бруду не бояться!" Тож не варто чекати січня", – відповіла Скабєєва.

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