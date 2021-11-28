"Танки бруду не бояться!" – Скабєєва повідомила, коли Росія зібралася нападати на Україну

Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва, можливо, промовилася, коли варто очікувати нападу на Україну російських військ, скупчених біля кордонів України.
Про це Скабєєва повідомила на своєму телеграм-каналі.
Вагома відповідь аналітикам
Пропагандистку дуже обурив коментар агенції Bloomberg військового аналітика Джеймстаунського фонду (США) Павла Фельгенгауера.
Далі по темі
Аналітик зауважив: "Глиністий ґрунт та необхідність у додаткових військах роблять будь-яке великомасштабне вторгнення Росії в Україну неможливим раніше січня. У цьому сезоні у вас те, що ми називаємо "бездоріжжя", тобто бруд".
"Найглибша аналітика. А також "танки бруду не бояться!" Тож не варто чекати січня", – відповіла Скабєєва.
Ситуація
- На Заході серйозно стурбовані тим, що відбувається біля українських кордонів. 27 листопада національний радник із безпеки США Джейк Салліван зателефонував главі Офісу президента України Андрію Єрмаку та сторони обговорили скупчення російських військ.
- Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.
- Президент США Джо Байден розповів, як він збирається знижувати напруженість на українському кордоні – готовий дзвонити і до Кремля, і до Банкової.
- На тлі концентрації російських військ на східних кордонах України та в Криму відбувається цілеспрямований зрив мінських домовленостей із боку Москви. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.