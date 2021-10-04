ІДІЛ – ліквідовано! Талібан помстився за теракт

Повідомляється, що всі члени організації були вбиті

Таліби оголосили про ліквідацію осередку ІГІЛ в Кабулі / Фото: EPA

Радикальний афганський рух "Талібан" оголосив про ліквідацію осередку терористичного угруповання ІДІЛ в афганській столиці. Це може бути пов'язано з терактом, який напередодні стався біля мечеті Ейдгах.

Як повідомляє Інтерфакс, напередодні ввечері в 17-му районі Кабула спецпідрозділ моджахедів Ісламського Емірату провів операцію проти лігва бойовиків ІДІЛ.

Реклама

"Внаслідок цієї вирішальної і успішної операції центр організації ІДІЛ був повністю зруйнований, а всі члени організації ІДІЛ, що перебували в ньому, були вбиті", – повідомив заступник міністра інформації та культури талібів Забіхула Муджахід.

Інших подробиць операції не наводиться.

Вибух біля входу в мечеть

Повідомлення про ліквідацію осередку ІДІЛ в Кабулі оприлюднено після того, як напередодні внаслідок вибуху біля входу в кабульську мечеть Ейдгах загинули люди.

Реклама

Мережеве інформаційне видання Aamaj News з посиланням на міністерство внутрішніх справ руху "Талібан" повідомило, що в результаті вибуху в мечеті загинули щонайменше вісім осіб, ще 20 поранені.

Жодна з терористичних груп, які діють у країні, не взяла на себе відповідальність за організацію вибуху. Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що напад було скоєно терористом-смертником під час панахиди за матір'ю Забіхули Муджахида.

Читайте також:

Реклама

Угруповання ІДІЛ влаштувало серію терактів проти "Талібану"

ІДІЛ там, де вакуум влади

Ідея створення угруповання під назвою "Ісламська держава" виникла у 1999 році у йорданського радикала Абу Мусаб аз-Заркаві. Він брав участь в Афганській війні проти армії СРСР. У 2006 році аз-Заркаві і шість його соратників було вбито в Іраку двома бомбами з американських F-16.

Нинішнім халіфом ІДІЛ є Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураши. До моменту його обрання на раді у 2019 році силам антитерористичної коаліції вдалося поховати 13 лідерів угруповання.

Всі роки присутності військ країн НАТО на території Афганістану ІДІЛ не припиняло проводити свої теракти в цій країні. Однак тоді головною метою були солдати іноземних військ. Наприклад, 23 липня 2016 року вони влаштували серію терактів у Кабулі, в результаті чого загинули понад 80 людей і 207 отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що в Афганістані таліби публічно стратили чотирьох людей.

Також нагадаємо, таліби вигнали із середньої школи дівчаток і жінок-вчителів. Нова влада Афганістану пообіцяла створити окремі школи для дівчаток.