Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Таке вперше! Депутат Ради отримав високу посаду у Європі

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 17:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олексій Гончаренко став віце-президентом ПАРЄ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка обрано віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Інформацію про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Мене обрали віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Цю посаду вперше зайняв українець! Продовжуємо працювати в ПАРЄ та захищати демократичні цінності та права людини", – написав він.

Крім того, було призначено 18 віцепрезидентів, зокрема заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Євгенія Кравчук переобрана на посаду віцепрезидента ALDE (Альянс лібералів та демократів за Європу).

Реклама

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи став проросійський політик Тіні Кокс.

Нагадаємо, 24 січня стартувала чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи

Україна у ПАРЄ

Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Російської Федерації . Тепер у Парламентській асамблеї Ради Європи підготують доповідь про повноваження російської делегації. Остаточне рішення буде ухвалене 26 січня.

Реклама

У червні 2021 року регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закрив справу за другою скаргою щодо нього, яка стосувалася українського прапора і питання "Путін – убивця?" до канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Зрада, погрози та стрес. Що передбачають астрологи для Зеленського на 2022 рік Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

110 840

захворіло за тиждень в Україні

+101%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти