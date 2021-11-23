То чий Крим? У президента Болгарії виправдалися за гучний скандал

Після того, як президент Болгарії Румен Радєв назвав окупований Крим російським, його пресслужба заявила, що насправді півострівмукраїнський і пояснила, чому він спочатку говорив інакше.
Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.
У канцелярії болгарського президента зазначають, що Радєв мав на увазі, що зараз Крим перебуває під контролем Росії і що силою Україна його не зможе повернути. Але в адміністрації запевняють, що насправді півострів належить Україні.
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"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про свою підтримку її суверенітету та територіальній цілісності… Не раз, як і під час дебатів, глава держави висловлював занепокоєння стосовно цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", – йдеться у заяві.
Суть скандалу
- Напередодні у Болгарії проходили президентські вибори. Під час теледебатів 18 листопада Румен Радєв назвав Крим російським та заявив, що санкції проти Росії не є ефективними.
- У МЗС України навіть було викликано посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни. Дипломати зазначили, що слова Радєва суперечать офіційній позиції Софії щодо визнання суверенітету та територіальної цілісності України.
- На президентських виборах у Болгарії переміг Радєв, якого переобрано на другий строк. За нього проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% від загальної кількості людей, що прийшли на вибори.