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То чий Крим? У президента Болгарії виправдалися за гучний скандал

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 листопада, 09:26
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Напередодні Румен Радєв наговорив такого, що у Києві в МЗС викликали болгарського посла
У Болгарії поставили крапку у скандалі з Кримом. Колаж "Сьогодні"
У Болгарії поставили крапку у скандалі з Кримом. Колаж "Сьогодні"

Після того, як президент Болгарії Румен Радєв назвав окупований Крим російським, його пресслужба заявила, що насправді півострівмукраїнський і пояснила, чому він спочатку говорив інакше.

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

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У канцелярії болгарського президента зазначають, що Радєв мав на увазі, що зараз Крим перебуває під контролем Росії і що силою Україна його не зможе повернути. Але в адміністрації запевняють, що насправді півострів належить Україні.

"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про свою підтримку її суверенітету та територіальній цілісності… Не раз, як і під час дебатів, глава держави висловлював занепокоєння стосовно цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", – йдеться у заяві.

Суть скандалу

  • Напередодні у Болгарії проходили президентські вибори. Під час теледебатів 18 листопада Румен Радєв назвав Крим російським та заявив, що санкції проти Росії не є ефективними.
  • У МЗС України навіть було викликано посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни. Дипломати зазначили, що слова Радєва суперечать офіційній позиції Софії щодо визнання суверенітету та територіальної цілісності України.
  • На президентських виборах у Болгарії переміг Радєв, якого переобрано на другий строк. За нього проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% ​​від загальної кількості людей, що прийшли на вибори.

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