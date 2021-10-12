Суркіс готує апеляцію у справі проти Порошенка і Гонтаревої

Бізнесмен вимагав компенсації за невиконання умов угоди про придбання п'ятим президентом частки телеканалу "1 + 1"

Зліва на фото Ігор Суркіс, праворуч - Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Адвокати бізнесмена Ігоря Суркіса відреагували на відхилення позову Лондонським судом міжнародного арбітражу стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка і колишньої керівниці НБУ Валерії Гонтаревої. За їх словами, крапку в гучній справі ставити ще рано.

Про це один з адвокатів повідомив у програмі "Сьогодні" на каналі "Україна".

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Бізнесмен вимагав компенсації за невиконання умов угоди про придбання п'ятим президентом частки телеканалу "1+1". Йдеться про події 2016- го року. Зараз адвокати Суркіса наполягають, що мають всі підстави для подачі апеляції.

"Підстави є для апеляційного оскарження цього рішення. Я думаю, що вже найближчим часом ви почуєте деякі деталі від безпосередніх учасників тих подій і мені здається, що факти зловживань, які відбувалися у той період – вони вас можуть шокувати", – сказав адвокат Ігор Алексєєв.

Передісторія

Брати Григорій і Ігор Суркіси подали до Лондонського міжнародного арбітражу позов проти п'ятого президента Петра Порошенка з вимогою компенсувати мінімум 140 млн доларів за невиконані умови угоди про покупку частки в телеканалі "1+1".

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2 травня 2019 роки бізнесмен Ігор Коломойський анонсував позов до Петра Порошенка, як тільки він перестане бути президентом: "Я точно знаю, що в Англії проти нього готується позов, претензії з'явилися від Суркіса".

Коломойський розповів, що Порошенко нібито збирався викупити 50% прав на телеканал. Нібито 25% акцій телеканалу Порошенко хотів викупити у Ігоря Суркіса, а потім домовитися з ним про покупку ще 25%. Сума угоди Порошенко з Суркісом мала становити близько 240-250 мільйонів.

За даними журналістів ZN.UA, це було в 2015 році. Порошенко збирався заплатити за частку Суркісів $ 140 млн з розстрочкою на 8 років, але після укладення контракту передумав. Ця інформація так і залишилася не підтвердженою.

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Раніше ми повідомляли, що Порошенко став фігурантом у справі про держзраду Медведчука.

Як ми вже писали, 11 жовтня прокурори вручили Меведчуку клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.