Суддя у справі Порошенко "раптово зник" і залишив після себе записку

Олексій Соколов після оголошення вироку не вийшов на роботу

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Слідчий суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов, який виніс рішення щодо запобіжного заходу п'ятого президента Петра Порошенка, раптово взяв відпустку. Про це розповів прессекретар суду Віталій Чергавий. Укрінформ.

"Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі – невідомо", – сказав він.

На дверях кабінету судді записка, що з 20 числа він у відпустці.

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Суд у справі Порошенка переносили двічі. 17 січня судді Соколову, який має оголошувати рішення про запобіжний захід Петру Порошенку, нібито стало погано. Незабаром канцелярія Печерського райсуду Києва спростувала інформацію, вони повідомили, що Соколов перебуває у нарадчій кімнаті. Там він пробув 5 годин, але суд невдовзі було вирішено перенести на 19 число.

19 січня Соколов обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків.