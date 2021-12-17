Суд виніс нове рішення щодо Медведчука

Кум Путіна подав скаргу на рішення про домашній арешт, засідання суду одного разу навіть переносилося

Суд розглянув апеляційну скаргу. Колаж "Сьогодні"

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів та відмовився відпустити народного депутата Віктора Медведчука з-під домашнього арешту у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичним організаціям (постачання вугілля з Донбасу).

За словами підозрюваного, скарги, які були предметом сьогоднішнього судового розгляду, були подані на рішення Печерського суду від 12 жовтня.

"12 жовтня суд ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який діятиме до 19 листопада. Чому лише до 19-го? Тому що термін слідства не продовжили. Коли відкладалася справа на розгляд в апеляційній інстанції, за цей час було прийнято 16 листопада нове рішення Печерського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Тому сьогоднішнє засідання могло закінчитись тільки так, як закінчилося", – сказав на брифінгу Медведчук.

У чому підозрюють Медведчука