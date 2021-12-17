Суд виніс нове рішення щодо Медведчука

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів та відмовився відпустити народного депутата Віктора Медведчука з-під домашнього арешту у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичним організаціям (постачання вугілля з Донбасу).
За словами підозрюваного, скарги, які були предметом сьогоднішнього судового розгляду, були подані на рішення Печерського суду від 12 жовтня.
"12 жовтня суд ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який діятиме до 19 листопада. Чому лише до 19-го? Тому що термін слідства не продовжили. Коли відкладалася справа на розгляд в апеляційній інстанції, за цей час було прийнято 16 листопада нове рішення Печерського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Тому сьогоднішнє засідання могло закінчитись тільки так, як закінчилося", – сказав на брифінгу Медведчук.
У чому підозрюють Медведчука
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичним організаціям (т.зв. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО з можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень.
- А 2 листопада у справі про держзраду та замах на розграбування державних ресурсів у Криму закінчився термін домашнього арешту і суд призначив новий запобіжний захід Медведчуку.