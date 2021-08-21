Суд зняв арешт з майна батьків Клюєва

Майно було вилученого в 2016 році під час обшуку в будинку батьків екс-секретаря РНБО

З майна Клюєва знято арешт. Колаж Сьогодні

Шевченківський райсуд Києва зняв арешт з майна, що належить батькам глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомила "Українська правда", посилаючись на прокурора Олексія Клименко.

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"Зараз ми отримали тільки вступну та резолютивну частину рішення суду, тому ми не знаємо, з яких мотивів суд прийняв це рішення. Коли отримаємо повний текст, ми будемо вживати заходів, щоб його оскаржити", – заявив Клименко.

Відповідне рішення в п'ятницю, 20 серпня, затвердила суддя Лідія Щебуняева. Майно було вилучено в 2016 році під час обшуку в будинку батьків Клюєва. Йдеться про картини, вази тощо.

За словами Клименка, це не перший раз, коли адвокат Клюєва подає подібні клопотання. В задоволенні двох з них було відмовлено. Однак на цей раз колишній глава Адміністрації президента звернувся до суду вже від імені його матері.

Що не так

Прокуратура вважає, що рішення розглядалося Шевченківським райсудом з порушенням підсудності. Це питання має розглядати Подільський районний суд.

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Разом з тим, вартість знятих з арешту речей незначна, якщо порівнювати з іншим заарештованим майном Клюєва (нерухомістю, земельними ділянками і автомобілем).

Нагадаємо, в лютому 2014 року на Андрія Клюєва та інших чиновників часів Януковича було відкрито кримінальне провадження за фактом організації умисних вбивств під час протестів в листопаді 2013 року – лютому 2014 року. Уже в березні того ж року екс-глава Адміністрації президента був оголошений в розшук.

Як відомо, Клюєв залишив межі України. Однак під час дострокових парламентських виборів 2019 року спробував взяти в них участь. Центрвиборчком його спочатку зареєстрував, але потім скасував своє рішення.