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Суд у справі Порошенка перенесли – що сталося

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 11:07
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Адвокат політика заявив, що ця справа ніколи не була юридичною
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Апеляційне засідання за скаргою на рішення Печерського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка перенесли на 11 лютого на 11:00. Причина – із Печерського суду не передали матеріали справи.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Ми бачимо, що це справа, яка, на мою думку, ніколи не була юридичною. Навпаки тому, що говорить Офіс генпрокурора. Це не якась рутинна справа, це не закон один для всіх, а це суто політична справа", – сказав адвокат Ілля Новіков.

За словами адвоката, він не знає, чому не привезли матеріали справи, але має припущення.

"Ми говорили про це від самого початку – відбувається тиск на Офіс генпрокурора. Той факт, що Ірина Венедіктова пішла, двічі пішла, в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка. А поки що вона нам каже, що ні, все так, я повністю погоджуюся зі своїми підлеглими. Це не так", – сказав Новіков.

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Підозра п'ятому президентові

  • Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
  • Крім того, на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
  • Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.
  • Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

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