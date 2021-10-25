Зіткнення на кордоні з Польщею: поранені військові, армію підняли на ноги (відео)

До кордону з Білоруссю додатково направляють 10 тисяч військовослужбовців

Нелегали з Іраку і Сирії продовжують прибувати великими групами до кордону Польщі / Колаж "Сьогодні"

Польща доведе кількість військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, після зіткнень на кордоні з нелегальними мігрантами, які вдень спробували прорватися через оточення.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Інцидент

У понеділок вдень, 25 жовтня прес-служба міграційної служби Польщі повідомила, що на польсько-білоруському кордоні, група близько 60 мігрантів намагалася прорватися в їхню країну. В результаті інциденту постраждали двоє військовослужбовців.

Зазначається, що під час спроби пробратися, іноземці використовували палиці і кидали каміння в польських прикордонників і військовослужбовців.

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"Один із солдатів отримав удар гілкою по обличчю, а інший – каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їхньому життю нічого не загрожує, вони вже виписані з лікарні. Є ще кілька потерпілих, яким не потрібна була госпіталізація" , – пише прес-служба.