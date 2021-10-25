Зіткнення на кордоні з Польщею: поранені військові, армію підняли на ноги (відео)

Польща доведе кількість військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, після зіткнень на кордоні з нелегальними мігрантами, які вдень спробували прорватися через оточення.
Про це повідомляє агентство Reuters .
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Інцидент
У понеділок вдень, 25 жовтня прес-служба міграційної служби Польщі повідомила, що на польсько-білоруському кордоні, група близько 60 мігрантів намагалася прорватися в їхню країну. В результаті інциденту постраждали двоє військовослужбовців.
Зазначається, що під час спроби пробратися, іноземці використовували палиці і кидали каміння в польських прикордонників і військовослужбовців.
"Один із солдатів отримав удар гілкою по обличчю, а інший – каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їхньому життю нічого не загрожує, вони вже виписані з лікарні. Є ще кілька потерпілих, яким не потрібна була госпіталізація" , – пише прес-служба.