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Стефанчук озвучив стратегію Ради на випадок нападу Росії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 січня, 15:46
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Спікер Ради зазначив, що в парламенті готові до будь-якого розвитку подій
За словами спікера, Верховна Рада перебуває в постійному зв'язку з українськими силовими структурами, Кабміном та президентом.
За словами спікера, Верховна Рада перебуває в постійному зв'язку з українськими силовими структурами, Кабміном та президентом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді готові до будь-якого розвитку подій з огляду на нарощування військової агресії Російської Федерації проти України.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Укрінформ.

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"Ми пропрацювали всі можливі випадки щодо діяльності Верховної Ради України. На кожному напрямку ми (виробили – ред.) відповідну логістичну стратегію, як діяти", – розповів він.

"Парламент готовий ухвалювати рішення"

За словами голови ВРУ, у парламенті готові до будь-якого розвитку подій, проте більше ясності буде після зустрічі з міністром оборони Олексієм Рєзніковим. Також він зазначив, що Верховна Рада перебуває у постійному зв'язку з українськими силовими структурами, Кабінетом Міністрів та президентом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, фото – facebook.com/ruslan.stefanchuk

Крім цього, він заявив, що парламент готовий негайно ухвалювати рішення:

"У нас є необхідне забезпечення, необхідне законодавче напрацювання на будь-який розвиток подій, тому в цьому питанні за парламентом не буде жодних затримок... Ми виконуватимемо ті функції, які покладені на парламент, швидко та ефективно".

Загрози Росії

МЗС РФ опублікувало заяву за підсумками переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні.

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"До Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", – зазначається у заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має переходити до наступальних дій для обстоювання своїх національних інтересів.

Президент вважає, що Україна має активніше діяти у протистоянні російській агресії.

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