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"Стара політика та вистава": "слуги" та "ЄС" посварилися через Порошенка

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 січня, 17:11
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У провладній партії вважають, що Порошенко намагався спровокувати громадянське протистояння
Петро Порошенко (праворуч).
Петро Порошенко (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

У політичній партії "Слуга народу" вважають, що дії п'ятого президента України Петра Порошенка є "проявом ганебних звичок старої політики".

Про це вказано в заяві партії, яку опублікувала в телеграм-каналі речниця політичної партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук.

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"Сьогодні експрезидент Петро Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння – замість того, аби цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, яких вимагає закон", – йдеться в заяві партії.

Про що йдеться в заяві

На думку партії "Слуга народу", задумом п'ятого президента є уникнення відповідальності за свої дії, а також заробляння політичних дивідендів. Цього, як пишуть в заяві, Порошенко хоче досягти через політизацію справи з оголошенням йому підозри в державній зраді.

У "Слузі народу" також закликали представників партії "Європейська солідарність" не брати участь у "політичних виставах":

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"Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок старої політики. Але не маємо ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. Натомість ми закликаємо представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у політичних виставах та спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу".

Що казали в Офісі президента

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, поведінка п'ятого президента України Петра Порошенка після повернення з-за кордону свідчить про його неповагу до процесуальних правил.

"Якщо вже людина поїхала за кордон у терміновому порядку, побачивши поруч із собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини в країну передбачає певні прості процедури. Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це ті речі, в яких немає нічого складного чи незвичайного", – сказав радник керівника Офісу президента.

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Позиція "Європейської солідарності"

Водночас у партії "Європейська солідарність" закликали "слуг" не ховатися за речниками та позаштатними радниками й особисто висловитися щодо ситуації в країні.

"Щодо атаки на демократію і свободу слова в Україні, вибіркового правосуддя, переслідування опозиції, перешкоджання громадянам на мирний протест, прослуховування і слідкування за опонентами недолугої, непрофесійної зеленої влади, яка стрімко втрачає свою легітимність, перетворення України на авторитарну державу з неадекватним керівником на чолі", – заявили в "ЄС".

Також у партії додали, що депутати партії "Слуга народу" мають повернутися з відпустки та зібратися на позачергове засідання Верховної Ради, на якому потрібно обговорити питання національної безпеки України, енергетичної кризи тощо.

Повернення Порошенка

  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика наробило багато галасу. Аеропорт із самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля термінала.
  • Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт нібито для підтвердження особи, але повернули через 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
  • Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про державну зраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що її представники будуть покарані. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, за його оцінкою, на площі зібралося близько 15 тисяч.
  • Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

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