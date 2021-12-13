США візьмуться за Гогілашвілі: що ще порушив скандальний заступник голови МВС

Скандал із вже звільненим заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі може призвести до нових неприємностей для України на міжнародному рівні. Виявилося, що борець з наркоторгівлею їздив на автомобілі, що належить американцям і він передавався українській стороні для інших цілей.
Про це сказав колишній посол України у США Валерій Чалий в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24".
Цікава деталь
"Тобто, тут вже буде їхнє внутрішнє розслідування, що і як. Але американців зараз більше цікавить наша надійсніть у тому плані, як працюють наші інституції. Адже ми маємо правильно використовувати допомогу американців у розмірі 700 мільйонів доларів. Ці гроші, у тому числі, надаються на реформу поліції. І що вони бачать?", – розповів Чалий особливості сприйняття таких скандалів західними чиновниками.
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При цьому дипломат зазначив, що поліцейський, який зупинив "шишку", чітко виконав свою функцію і міг навіть відкрити вогонь із табельної зброї.
"Цьому пану (Гогілашвілі, – ред.) ще пощастило, що поліцейський не застосував зброю. Він мав повне право відкрити попереджувальний вогонь, а потім стріляти в нього. Ця ситуація свідчить про дуже поганий сигнал: ми не маємо чіткої координації силових відомств в умовах війни" , – резюмував Чалий.
Скандал
- Нагадаємо, 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області неподалік лінії зіткнення заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі відмовився підкорятися вимогам чергового поліцейського. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські і вирішили перевірити документи.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал – зажадав звільнення Гогілашвілі з державної посади.
- Вдень 13 грудня стало відомо, що Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заяву на звільнення.
- У Олександра Гогілашвілі виявили ще й паспорт громадянина РФ, і навіть індивідуальний податковий номер у Росії.