США опублікували відео з перевернутим прапором України

Американська місія в ОБСЄ опублікувала повідомлення про підтримку територіальної цілісності України, ось тільки прапор нашої країни на карту окупованого Криму нанесла в перевернутому вигляді. Відповідне відео опубліковано у Twitter.
Американці звернулися до Росії з вимогою не заважати працювати спостерігачам ОБСЄ на території України, в тому числі в окупованому Криму.
"Ми не вимагаємо розширення повноважень СММ. Ми закликаємо Росію дозволити Місії виконувати свій мандат. Цей мандат дозволяє СММ патрулювати всю територію України, в тому числі окупований Росією Крим. Тому що Крим – це Україна. Я повторюю – це не заклик до розширення мандата, це заклик до Росії припинити перешкоджати існуючого мандату СММ. Поки Росія продовжує перешкоджати, триває і її агресія", – заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн.
Місія опублікувала відео з Кримом, але нанесла на нього прапор України неправильно: зверху жовтий колір, а знизу – синій. А повинно бити навпаки.
. @usosce :; . ,. . https://t.co/w4uY5COtfP . pic.twitter.com/sy1oqQllMV- – (@USApoRusski) October 16, 2 021
Демарш Росії з мандатом ОБСЄ
- Місія спостерігачів ОБСЄ працювала в двох прикордонних пунктах "Гуково" і "Донецьк" з 29 липня 2014 року. Дію мандата місії постійно продовжували на 4 місяці.
- На початку осені офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в ході засідання Постійної ради ОБСЄ 2 вересня Росія оголосила про рішення не продовжувати мандат групи спостерігачів ОБСЄ на міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону після його закінчення 30 вересня.
- У МЗС стверджують, що спостерігачі нібито не зафіксували жодного факту перекидання зброї з території РФ на Донбасі. У Росії вважають, що спостерігачі ОБСЄ на російсько-українському кордоні не роблять позитивного впливу на процес врегулювання, і продовження прикордонної місії недоцільно.
- Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков уже заявив, що це відмова Росії від Мінських угод.