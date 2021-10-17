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США опублікували відео з перевернутим прапором України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 жовтня, 15:08
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Американці звернулися до Росії з вимогою не заважати працювати спостерігачам ОБСЄ в Криму, але при цьому припустилися помилки
Американська місія в ОБСЄ допустила безглузду помилку. Колаж "Сьогодні"
Американська місія в ОБСЄ допустила безглузду помилку. Колаж "Сьогодні"

Американська місія в ОБСЄ опублікувала повідомлення про підтримку територіальної цілісності України, ось тільки прапор нашої країни на карту окупованого Криму нанесла в перевернутому вигляді. Відповідне відео опубліковано у Twitter.

Американці звернулися до Росії з вимогою не заважати працювати спостерігачам ОБСЄ на території України, в тому числі в окупованому Криму.

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"Ми не вимагаємо розширення повноважень СММ. Ми закликаємо Росію дозволити Місії виконувати свій мандат. Цей мандат дозволяє СММ патрулювати всю територію України, в тому числі окупований Росією Крим. Тому що Крим – це Україна. Я повторюю – це не заклик до розширення мандата, це заклик до Росії припинити перешкоджати існуючого мандату СММ. Поки Росія продовжує перешкоджати, триває і її агресія", – заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн.

Місія опублікувала відео з Кримом, але нанесла на нього прапор України неправильно: зверху жовтий колір, а знизу – синій. А повинно бити навпаки.

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Демарш Росії з мандатом ОБСЄ

  • Місія спостерігачів ОБСЄ працювала в двох прикордонних пунктах "Гуково" і "Донецьк" з 29 липня 2014 року. Дію мандата місії постійно продовжували на 4 місяці.
  • На початку осені офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в ході засідання Постійної ради ОБСЄ 2 вересня Росія оголосила про рішення не продовжувати мандат групи спостерігачів ОБСЄ на міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону після його закінчення 30 вересня.
  • У МЗС стверджують, що спостерігачі нібито не зафіксували жодного факту перекидання зброї з території РФ на Донбасі. У Росії вважають, що спостерігачі ОБСЄ на російсько-українському кордоні не роблять позитивного впливу на процес врегулювання, і продовження прикордонної місії недоцільно.
  • Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков уже заявив, що це відмова Росії від Мінських угод.

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