Термінова вакцинація! Зеленський доручив за два тижні зробити щеплення держслужбовцям

У Міністерстві оборони щеплення двома дозами вакцини вже отримали 84% працівників

Зеленський доручив вакцинувати 70% держслужбовців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський доручив міністерствам і центральним органам влади вакцинувати від коронавируса 70% їх працівників за два тижні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Реклама

"За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", – йдеться в повідомленні

Крім того, вказано, що в Міністерстві оборони щеплення двома дозами вакцини вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%.

Читайте також:

Реклама

Алергіки, вагітні, гіпертоніки. Кому не можна вакцинуватися

Переваги для вакцинованих громадян

Якщо в Україні введуть "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу.

Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми інформували, що Володимир Гройсман запропонував платити українцям за щеплення. Чиновник вважає, що грошова мотивація сприятиме вакцинації в Україні.

Крім того, в Україні майже всі області перевищили рівень COVID-захворюваності. Нормам не відповідають понад 20 регіонів.