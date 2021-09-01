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П'яний колишній радник міністра економічного розвитку України на вулиці пропонував інтим поліцейському

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 вересня, 21:27
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У Мережі з'явилося відео непристойних пропозицій Ростислава Дзундзи копам, що зупинили його на вулиці
Тепер Ростислав Дзундза все заперечує включаючи свій зв'язок з політичними партіями / Колаж "Сегодня"
Тепер Ростислав Дзундза все заперечує включаючи свій зв'язок з політичними партіями / Колаж "Сегодня"

У непристойний скандал з поліцейськими потрапив колишній радник міністра економічного розвитку України (2016-2017 рр.) і помічник нардепа Неллі Яковлевої на громадських засадах Ростислав Дзундза. Перебуваючи в центрі Києва недалеко від Європейської площі явно в нетверезому стані і з келихом, чиновник запропонував правоохоронцям надати їм інтимну послугу.

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Про це повідомляється на телеграм-каналі політика Країни .

Коли правоохоронці попросили Дзундза поводитися адекватно, він заявив: "Ну, ви ж вибирали нашого президента", напевно, натякаючи на те, що непристойну поведінку на вулиці входило в передвиборну програму Володимира Зеленського. Під кінець колишній радник заявив, що любить чоловіків і нічого поганого в цьому немає.

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Як це пояснює сам Ростислав Дзундза

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Сьогодні Ростислав Дзундза прокоментував ЗМІ дане відео, завив, серед іншого, що він ніяк не пов'язаний з політикою: "Я то відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю ніякого відношення до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ".

Свої непристойні слова Дзунзда пояснив тим, що каждиі̆ людина має право пропонувати іншій людині, коториі̆ досяг вісімнадцяти років, що завгодно. А то, що він був напідпитку на вулиці, пояснив великим святом з нагоди 30-річчя Незалежності.

"Все святкували, всі були веселі і могли говорити, що хочуть. Я не бачу тут ніякої проблеми" , – заявив Дзунзда.

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Нагадаємо, нещодавно в скандал потрапив бронзовий призер Олімпіади-2012, колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик. Він у себе в Instagram опублікував Селфі з глибин київського метрополітену з коментарями, що йому не сподобався чужий піт.

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Актор і телеведучий Дмитро Ступка змушений був просити вибачення у травесті-діви Монро за те, що невтішно відгукнувся на її адресу в ефірі одного з телеканалів.

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