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"Зможе йти куди захоче": прем'єр Грузії розповів, коли Саакашвілі повернеться в Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 жовтня, 13:05
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За словами голови уряду, про помилування або скорочення терміну ув'язнення колишнього президента Грузії не може бути мови
Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі повинен повністю відсидіти термін. Фото: 112.ua
Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі повинен повністю відсидіти термін. Фото: 112.ua

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що затриманий Міхеїл Саакашвілі повинен обов'язково відсидіти у в'язниці. В Україну він зможе повернутися тільки після відбування покарання.

Про це повідомляє Імеді.

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Голова уряду зазначив, що колишній президент Грузії просить співробітників в'язниці повернути його в Україну. Він з іронією заявив, що влада Грузії не спала, тому непомітно приїхати-виїхати не вийшло.

"Зараз він наполегливо просить, щоб його повернули в Україну. Він усвідомив, що знаходиться у в'язниці в складному становищі... Чому він приїхав, чому він наївно повірив, що ми тут спали і за його приїзд нічого б не було?"- сказав Гарібашвілі.

Щодо громадянства України, прем'єр зазначив: те, що Саакашвілі відмовився від грузинського паспорта – це приниження.

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"Якщо він хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить строк і зможе йти куди захоче", – заявив він.

Також за словами голови уряду, про помилування або скорочення терміну ув'язнення не може бути мови.

"Я заявляю з повною відповідальністю, що Саакашвілі повністю відсидить свій строк. Станом на сьогодні він засуджений до шести років в'язниці. Цей вирок винесено останньою інстанцією", – зазначив прем'єр.

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Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту, МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі в Україну.
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