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"Слуга" Трубіцин вперше висловилася про підозру у хабарі від НАБУ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 лютого, 18:43
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Депутат заявляє, що хабарів не отримував і був на робочій зустрічі
/ Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин, якого підозрюють у хабарі, вперше прокоментував скандал. Він опублікував пост на своїй сторінці Facebook. Трубіцин стверджує, що ні в чому не винний.

"По-перше, я ніколи й ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів! По-друге, я не тікав від НАБУ півдня, як це вкидалося в медіа, і в розшук мене ніхто не оголошував. Так, я був в Оболонській РДА, коли туди приїхали детективи НАБУ. Але я там не переховувався, а перебував на робочій зустрічі й за першого ж прохання правоохоронців вийшов до них", — написав він.

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Також депутат поскаржився на стеження та провокації.

"По-третє, як з'ясувалося, практично протягом року за мною велося стеження і весь цей час мене активно провокував на незаконні дії провокатор і водночас агент НАБУ Андрій Максименко, якого те саме НАБУ ще у 2019 році спіймало на хабарі в 90 тис. доларів, і судова справа щодо нього досі не закрита. Тут, як кажуть, висновки робіть самі, чому цей Максименко цілий рік ходив за мною мало не по п'ятах, провокуючи мене на отримання неправомірної вигоди. Максименко отримував від мене рішучу відмову на будь-які незаконні пропозиції", — заявив Трубіцин.

Він назвав справу проти себе "політичною розправою за жорстку позицію у Київраді".

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У чому звинувачується Трубіцин

На думку слідства, депутат Київради Владислав Трубіцин із п'ятьма спільниками організували корупційну схему, у рамках якої отримували від підприємців неправомірний зиск за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, повідомили в НАБУ.

Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їхні потенційні учасники інформували, що перемогу можуть здобути лише заздалегідь визначені компанії за винагороду.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час отримання другої частини – 1,26 млн грн – учасників схеми затримали "на гарячому".

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