Випадково випав із вікна? російського дипломата знайдено мертвим

Чоловікові було 35 років

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Біля будівлі консульського відділу посольства Росії у Берліні був знайдено російського дипломата . Імовірно, він випав з вікна.

Про це повідомляє видання Spiegel .

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За даними видання, поліція Берліна виявила тіло чоловіка біля будівлі, реанімувати його не вдалося.

Очевидно, чоловік упав з верхнього поверху комплексу посольства на Беренштрассе в районі Мітте в Берліні. Згідно з офіційним списком дипломатів, 35-річного чоловіка акредитували другого секретаря посольства в Берліні з літа 2019 року. Проте німецькі служби безпеки побачили в ньому переодягненого співробітника внутрішньої секретної служби ФСБ Росії.

Другий секретар посольства впав із верхнього поверху будівлі. Він був акредитований із літа 2019 року. Джерела у службі безпеки повідомили, що обставини передбачуваного падіння та причина смерті "невідомі". За інформацією газети, тіло дипломата було перевезене до Росії. Посольство відмовилося давати коментарі з "етичних міркувань".

За інформацією служб безпеки ФРН він був співробітником спецслужб під прикриттям.

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Не все так просто

США відправлять додому ще 55 російських дипломатів та адміністративно-технічних працівників у найближчі місяці.

Путін скорочує штат дипломатичної місії США у Москві

Посольство США у Росії може бути змушене звести свою роботу до виконання лише технічних функцій. Це з тим, що Росія внесла обмеження стосовно дипмісій.

Штат американського посольства в Москві скоротився з 1200 людина на початку 2017 року до 120 зараз. У дипмісії не вистачає співробітників для виконання базових завдань, таких як відкриття та закриття воріт, забезпечення безпеки телефонних дзвінків або керування ліфтами.

Скорочення штату дипломатичної місії США в Москві пов'язане з указом президента РФ Володимира Путіна від 23 квітня, який забороняє зокрема наймати росіян і громадян третіх країн дипмісіям "недружніх" держав, до яких пізніше були віднесені США та Чехія.

У зв'язку з цією забороною посольство США оголосило, що практично перестане надавати консульські послуги, зокрема припинить видавати неімміграційні візи для недипломатів.

2017 року Путін розпорядився, щоб американські дипломатичні місії в Росії скоротили кількість своїх співробітників на 755 людина – у відповідь на санкції, введені через втручання Кремля в президентські вибори в США 2016 року.

Раніше ми повідомляли, що у Росії залишилися без віз у США . Держдепартамент відніс громадян Росії до категорії "Homeless Nationalities" ("безпритульні національності").