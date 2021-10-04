Наступний на вихід. "Слуги" назвали головного кандидата на виключення

Корнієнко розповів, чи будуть наслідки для тих депутатів, які проти відставки Разумкова

Багато депутатів фракції незадоволені Людмилою Буймістер. Колаж "Сьогодні"

Фракція "Слуга народу" має намір виключити народного депутата Людмилу Буймістер за те, що проголосувала проти прийняття закону про олігархів.

Про це повідомив на брифінгу глава партії Олександр Корнієнко.

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За його словами, для депутатів, які не підтримують відставку Разумкова, ніяких наслідків не буде.

"Нічого ні з ким не буде. Думаю, ми це обговоримо всередині фракції – як фракція до цього поставиться, як партія... Якщо депутати публічно готові сказати, що йдуть своїм шляхом, то було б чесно визначатися і йти іншим політичним шляхом", – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що зараз на порядку денному фракції лише одна кандидатура на вихід.

"Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, точніше голосувала червоною кнопкою, і це є "червоною лінією". Це Людмила Буймістер, мажориратниця по Києву. Виключення її з фракції, як і її самостійний вихід, не приведе до складання мандату. Думаю, що це питання теж потрібно ставити до порядку денного", – підкреслив глава партії.

Новини відставок:

Народні депутати вже віддали керівництву парламенту підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова. Ось тільки процес займе якийсь час – Рада піде строго за Регламентом, а там не все так просто.

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Ще на з'їзді в Трускавці у "Слузі народу" дали зрозуміти, що більшість депутатів підтримають відставку спікера парламенту. Лише менше 10 депутатів виступили проти його звільнення.

А днями "слуга" Микола Тищенко назвав Разумкова троянський конем у "Слузі народу".