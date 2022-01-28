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Наступний член ЄС, якого варто захистити: країни НАТО висловилися про Україну

Павло Заяць Павло Заяць
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28 січня, 20:56
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Жителі західних країн довіряють Україні більше, ніж Росії
На Заході бачуть Україну майбутнім членом НАТО та ЄС. Колаж "Сьогодні"
На Заході бачуть Україну майбутнім членом НАТО та ЄС. Колаж "Сьогодні"

Жителі країн НАТО та Євросоюзу вважають Україну головним кандидатом на членство у цих організаціях та важливим форпостом для захисту демократичних цінностей.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі компанією Schoen Cooperman Research, які публікує The Insider .

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Здебільшого жителі західних країн не проти вступу України до ЄС та НАТО. Вони вважають, що українцям варто надати допомогу, зокрема військову.

Україна, згідно з опитуванням, є головним претендентом поряд із Великою Британією на вступ до Євросоюзу у найближчі 10 років. Вона також є головним претендентом на вступ до НАТО поряд з Австралією. Найменше хочуть вступу України до НАТО жителі Франції та Німеччини – 40% та 35% опитаних відповідно.

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Захід не хоче відкритого конфлікту з РФ через Україну

Громадськість західних країн підтримує розгортання сил НАТО на території України для захисту від російської агресії. Вони вважають важливішим захищати Україну та демократичні цінності, ніж підтримувати добрі відносини з Росією. За підтримку України виступають 71% поляків, 65% американців, 63% канадців, 59% британців та німців, 53% французів.

Однак при цьому жителі західних країн не хочуть, щоб така підтримка обернулася відкритим конфліктом з РФ. Найсильніші такі побоювання у Франції, Німеччині та Польщі – від 46% до 52% опитаних. У державах, які не входять до ЄС, такої думки дотримується не більше третини респондентів.

Вибудовування добрих відносин із Росією ціною відмови від підтримки України вважають правильним лише близько 15%. Найбільше таку позицію поділяють у Німеччині – 18%. Загалом у жителів західних країн, які брали участь в опитуванні, Україна викликає більше довіри, ніж Росія.

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Компанія Schoen Cooperman Research проводила опитування на замовлення Ялтинської європейської стратегії та Фонду Віктора Пінчука. Усього було проведено 600 інтерв'ю в США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі з репрезентативною вибіркою дорослого населення, а також 185 додаткових інтерв'ю з професією вище за рівнем доходу в кожній країні.

Межа похибки для кожної вибірки генеральної сукупності становить +/- 4% при 95% рівні довіри та +/- 7% при 95% рівні довіри для кожної вибірки професіоналів з вищою освітою та доходами від середньої та вище.

Україна й НАТО

Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг 14 січня заявив, що в Альянсі ухвалили рішення про прийняття України та Грузії до свого складу. Проте терміни вступу поки що не встановлені.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не виключив масштабної війни у Європі, якщо Україну приймуть до НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 28 січня зазначив, що прийом України до НАТО – це серйозний виклик для Альянсу.

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