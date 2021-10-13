"Скажіть дякую!" – Путін поставив Україні умови для прокачування газу

На Міжнародному форумі "Російський енергетичний тиждень", який проходить в Москві, президент Росії Володимир Путін знову торкнувся теми прокачування газу через газотранспортну систему України. На словах Москва готова це робити і далі, але без умов не обійшлося.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Готові і взагалі скажіть "Дякую"
Путін заявив, що Росія готова зберегти контракт на прокачування через ГТС України газу після 2024 року і навіть збільшити його, але потрібно ще все гарненько порахувати.
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"Ми готові зберегти цей контракт, якщо будуть забезпечені економічні та екологічні умови. Готові – потрібно все рахувати", – заявив лідер Росії.
Заяви, що "Північний потік – 2" будувався виключно, щоб почати транзит газу в ЄС в обхід України, Путін назвав "нісенітницею рівня "сапоги всмятку".
Тут же Володимир Володимирович висловив сумніви, що українська труба витримає додаткові обсяги газу. Мовляв, це навіть небезпечно, оскільки через зношування наша газотранспортна система може "лопнути зовсім", і Європа залишиться без цього каналу постачань.
"Зношеність ГТС України становить 80-85%. Перш ніж прокачувати, необхідно привести цю систему в нормативний стан", – експертно заявив ВВП.
Кремль перевиконав план
І взагалі, виявляється, 2021 року постачання російського газу через Україну перевищило зобов'язання за довгостроковим контрактом на 10%. Однак замість подяки Кремль тільки вислуховує претензії.
"Нехай дякую хоча б скажуть – замість цього одна лайка чується", – зазначив президент.
Реальна ситуація
- Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що "Газпрому" економічно невигідно збільшувати обсяг транзиту через територію України.
- Днем раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорював з президентом Євроради Шарлем Мішелем і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн можливість застосування Третього енергетичного пакета санкцій проти "Північного потоку – 2".
- 12 жовтня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що контракт Угорщини і "Газпрому" на постачання газу в обхід України не порушує європейське законодавство.