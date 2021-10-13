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"Скажіть дякую!" – Путін поставив Україні умови для прокачування газу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 жовтня, 17:17
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Путін висловив занепокоєння технічним станом нашої ГТС
"Російський енергетичний тиждень" проходить з питаннями про Україну/Колаж "Сьогодні"
"Російський енергетичний тиждень" проходить з питаннями про Україну/Колаж "Сьогодні"

На Міжнародному форумі "Російський енергетичний тиждень", який проходить в Москві, президент Росії Володимир Путін знову торкнувся теми прокачування газу через газотранспортну систему України. На словах Москва готова це робити і далі, але без умов не обійшлося.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Готові і взагалі скажіть "Дякую"

Путін заявив, що Росія готова зберегти контракт на прокачування через ГТС України газу після 2024 року і навіть збільшити його, але потрібно ще все гарненько порахувати.

"Ми готові зберегти цей контракт, якщо будуть забезпечені економічні та екологічні умови. Готові – потрібно все рахувати", – заявив лідер Росії.

Заяви, що "Північний потік – 2" будувався виключно, щоб почати транзит газу в ЄС в обхід України, Путін назвав "нісенітницею рівня "сапоги всмятку".

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Вдячні слухачі Володимира Путіна на форумі в Москві / Фото Кремля
Вдячні слухачі Володимира Путіна на форумі в Москві / Фото Кремля

Тут же Володимир Володимирович висловив сумніви, що українська труба витримає додаткові обсяги газу. Мовляв, це навіть небезпечно, оскільки через зношування наша газотранспортна система може "лопнути зовсім", і Європа залишиться без цього каналу постачань.

"Зношеність ГТС України становить 80-85%. Перш ніж прокачувати, необхідно привести цю систему в нормативний стан", – експертно заявив ВВП.

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Кремль перевиконав план

І взагалі, виявляється, 2021 року постачання російського газу через Україну перевищило зобов'язання за довгостроковим контрактом на 10%. Однак замість подяки Кремль тільки вислуховує претензії.

"Нехай дякую хоча б скажуть – замість цього одна лайка чується", – зазначив президент.

Реальна ситуація

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