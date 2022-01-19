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Ситуація на Донбасі, як навесні 2021 року – Арахамія про загрозу нападу Росії

Павло Заяць Павло Заяць
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19 січня, 16:37
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Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, попередив нардеп

Військова загроза для України з боку Росії сьогодні не більша, ніж навесні 2021 року, а західні ЗМІ, які пишуть про загрозу вторгнення, нагнітають ситуацію.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з національної безпеки Давид Арахамія виданню Фокус.

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За словами депутата, профільний комітет Ради регулярно спілкується з міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

"Загроза з боку є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Зараз триває великий переговорний процес і ми є на цьому полі, це привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидувати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію", – заявив Арахамія.

Давид Арахамія: "Планую зробити законопроект щодо легалізації політичної проституції"
Давид Арахамія: "Планую зробити законопроект щодо легалізації політичної проституції" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Нардеп повідомив, що на першому пленарному тижні після канікул Рада розгляне зміни до закону про національний спротив – "територіальна оборона сформувалася, але є питання, які треба трішки поправити".

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Також на засіданні фракції "Слуга народу" мають заслухати голову територіальної оборони Юрія Галушкіна.

"Хочемо почути, як зараз працюють ці територіальні підрозділи, яка необхідна підтримка, щоб пов'язати Кабінет міністрів з територіальною обороною та підключимо наших мажоритарників, щоб вони на своїх округах працювали з загонами територіальної оборони, робили інспекцію бомбосховищ та інших необхідних інфраструктур", – заявив він.

Нардеп додав, що за тиждень-два було б доцільно організувати національні навчання за участю територіальної оборони та Національної гвардії.

У загонах цивільної оборони очікують, що закон запрацює / Колаж "Сьогодні"
У загонах цивільної оборони очікують, що закон запрацює / Колаж "Сьогодні"

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Російська загроза для України

Нагадаємо, Київ 19 січня з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Сторони обговорюватимуть стягування російських військ до кордонів України, а також заходи щодо стримування російської агресії та надання додаткової допомоги Україні.

Експерти, опитані телеканалом "Україна 24", вважають візити американських чиновників до Києва свідченням того, що США отримали нові дані про повномасштабну російську агресію проти України.

Наразі біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Також була опублікована карта місць дислокації російських військ.

Найімовірнішим періодом для вторгнення в Україну експерти називають другу половину січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.

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