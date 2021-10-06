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Жарт дня від Арахамія: Так збирав підписні листи, що аж руку зламав

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 жовтня, 10:56
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Журналісти помітили, що у депутата не все в порядку з рукой- слуга народу пояснив, що насправді сталося
Арахамія спочатку насторожив журналістів, а потім розсмішив. Колаж "Сьогодні"
Арахамія спочатку насторожив журналістів, а потім розсмішив. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахзамія зламав руку після падіння з мотоцикла, але перед журналістами віджартувався, мовляв, так завзято збирав підписні листи за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова, що навіть кістка не витримала.

Про це він сказав в кулуарах парламенту.

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На питання журналістів, що у нього з рукою, він віджартувався: "Голоси збирав".

"Є кілька версій (посміхається). Хтось говорив, що я збирав підписні листи і зламав руку. Зламав руку. Їздив на байку і перекинувся. Все абсолютно прозаїчно", – серйозно зізнався журналістам Арахамія.

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що нібито за відставку Разумкова "слугам народу" навіть пропонували до 100 тисяч доларів. Тоді йшлося про те, мовляв, на Арахамію була покладена функція збору голосів.

Відставка Разумкова

  • 4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.

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