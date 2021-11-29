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Шотландія задумалася про вихід із Великобританії: коли ухвалять рішення

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 листопада, 19:50
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Автономія готується до проведення референдуму щодо незалежності
Ідея виходу з Великобританії популярна не одне десятиліття і Нікола Стерджен її підтримує / Колаж "Сьогодні"
Ідея виходу з Великобританії популярна не одне десятиліття і Нікола Стерджен її підтримує / Колаж "Сьогодні"

Через рік Шотландія спробує вкотре вийти зі складу Сполученого Королівство, де вона знаходиться з 1707 року. Про ініціативу проведення референдуму про вихід зі складу Британії заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Про це повідомляє агенція АР.

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Підготовка

"Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року. І що не менш важливо, наша партія наново представить вагомі аргументи щодо незалежності", – заявила Стерджен.

Для проведення такого референдуму потрібне схвалення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Джонсон, звичайно ж, не згоден з такою постановкою питання, а це означає, що будь-який поштовх до нового референдуму може закінчитися судовим розглядом.

Ситуація

  • Остання кампанія за незалежність була призупинена через пандемію коронавірусу і відновиться вже 2022 року.
  • Під час референдуму у 2016 році про вихід Великобританії з Європейського Союзу англійці та шотландці мали різні позиції. 52% британських виборців підтримали вихід із ЄС, коли 62% шотландців голосували проти.
  • 2021 року британський прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив проти проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. Він стверджує, що шотландці ще не готові до нового голосування, оскільки такі референдуми слід проводити лише раз за ціле покоління.

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