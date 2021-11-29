Шотландія задумалася про вихід із Великобританії: коли ухвалять рішення

Автономія готується до проведення референдуму щодо незалежності

Ідея виходу з Великобританії популярна не одне десятиліття і Нікола Стерджен її підтримує / Колаж "Сьогодні"

Через рік Шотландія спробує вкотре вийти зі складу Сполученого Королівство, де вона знаходиться з 1707 року. Про ініціативу проведення референдуму про вихід зі складу Британії заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Про це повідомляє агенція АР.

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Підготовка

"Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року. І що не менш важливо, наша партія наново представить вагомі аргументи щодо незалежності", – заявила Стерджен.

Для проведення такого референдуму потрібне схвалення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Джонсон, звичайно ж, не згоден з такою постановкою питання, а це означає, що будь-який поштовх до нового референдуму може закінчитися судовим розглядом.

Ситуація