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Ішов пішки – дізнавалися, але обзивали: як Арахамія пробирався до Ради

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 листопада, 16:19
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Політик закликав мітингувальників вакцинуватися
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія через акції "антивакцинаторів" змушений був залишити машину і 27 хвилин пішки діставатися Верховної Ради. Про це він розповів у коментарях журналістам.

"Йшов пішки. Пройшов у масці. Там, де "Вітрило", був великий затор, там вийшов і 27 хвилин йшов пішки", – сказав Арахамія.

За його словами, шляхом до парламенту пікетувальники його дізнавалися і говорили, що "ми вандали... погано говорили". У відповідь політик закликав їх вакцинуватися – і тоді вони будуть здорові.

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Також він зазначив, що учасники акції протесту, які всі були без масок, не розуміють ризики, під які потрапляють. Також він порадив усім пікетувальникам піти "до ковидної лікарні, і тоді половина з них може почати думати".

Мітинги антивакцинаторів по Україні

  • Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи немає COVID-фашизму". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
  • В Запоріжжі супротивники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради. Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.
  • У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації.

Зазначимо, що не всі депутати дотримуються карантинних обмежень. В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутати 16 перебували у сесійній залі без масок . Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.

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В Україні посилили боротьбу з підробленням сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації. Так, наприклад, лише минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Започатковано майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперовому варіанті.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID . Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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