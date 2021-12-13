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Сивохо виправдав Гогілашвілі: він робив велику справу!

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 грудня, 19:54
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Лідер платформи примирення розповів про діяльність скандального чиновника у боротьбі з наркоманією
Олександр Гогілашвілі розізлився, бо його не впізнали правоохоронці
Олександр Гогілашвілі розізлився, бо його не впізнали правоохоронці / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандально відомий заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі займався дуже важливою справою з реабілітації людей з наркотичною залежністю.

Про це розповів Сергій Сивохо, лідер громадського руху "Національна платформа примирення та єдності" в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24".

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Велика справа

"Я його знаю особисто, я його знаю кілька років, я знав його тільки з хорошого боку. Так сталося, що він працює в Міжнародній антинаркотичній асоціації, до літніх та зимових таборів якої приїжджало дуже багато артистів. Вони підтримували людей, які щойно покинули наркотики, які підтримують одне одного. Це була велика, велична справа. Я не знаю, що сталося, цим повинні займатися відповідні органи. Але те, що люди організували та утримували таку спільноту людей, – це був дуже класний захід", – розповів Сивохо на телеканалі "Україна 24".

Також Сивохо зазначив, що знав, що Гогілашвілі був колись громадянином Росії. Але він не знав, що досі у чиновника залишався російський паспорт.

"Все ж таки потрібно доручити цю справу відповідним органам. Щоб вони з'ясували всі подробиці, і тоді буде все зрозуміло. Але не було за ним такого. Що сталося – для мене великий подив", – резюмував Сивохо.

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Скандал

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