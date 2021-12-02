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СБУ упіймала ФСБ на черговому фейку про "українських диверсантів"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
2 грудня, 12:49
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СБУ прокоментувала заяву ФСБ про затримання "українських шпигунів"
ФСБ повідомила про затримання українських "шпигунів". Фото: колаж "Сьогодні"
ФСБ повідомила про затримання українських "шпигунів". Фото: колаж "Сьогодні"

ФСБ РФ заявила про затримання кількох співробітників українських розвідслужб, двоє з яких нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт. У СБУ вже відреагували на заяву країни-агресора.

Що кажуть у ФСБ?

Як повідомляє Інтерфакс, затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 року народження, та його син – Коваль Ігор Зіновійович, 1999 року народження, які нібито приїхали до Росії з метою збору інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури.

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В автомобілі затриманих нібито виявили короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.

Також у ФСБ заявили про затримання агента Головного управління розвідки міністерства оборони України, який був направлений на територію РФ нібито з метою теракту.

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований та діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектору – співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", – заявили у ФСБ.

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Зазначається, що теракт нібито планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

"Затримані зізналися, що їх завербував чинний співробітник УСБУ у Тернопільській області полковник Ковалик Василь Васильович, 1973 р.н., який дав їм завдання збирати інформацію про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі $10 тис.", – зазначили у ФСБ.

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Повідомляється, що затриманий розвідник, який нібито готував теракт, для обладнання схронів та переправки до Росії саморобних вибухових пристроїв у супроводі Кирилівця та двох офіцерів військової розвідки нелегально перетинав державний кордон РФ.

Реакція СБУ

Спікер СБУ Артем Дехтяренко у коментарі "Сьогодні" назвав фейком інформацію ФСБ РФ про затримання трьох "агентів українських спецслужб".

"Подібні заяви ФСБ РФ слід розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків відіграють важливу роль", – заявив він.

Дегтяренко зазначив, що одним з головних завдань СБУ є протидія розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб саме на території України.

"За 9 місяців цього року було викрито близько 50 таких агентів. Двоє з них – "на місці злочину", при спробі вчинення диверсійно-терористичних актів", – сказав речник СБУ.

Зокрема, у листопаді Служба безпеки України викрила кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їх розмови.

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