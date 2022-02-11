Втік від розвідки та ховався в очеретах: нові деталі викрадення екссудді Чауса

Володимир Ар'єв розповів, як екссуддю намагалися вивезти до Молдови

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-суддю Миколи Чауса співробітники розвідки намагалися вивезти назад до Молдови, проте йому вдалося втекти.

Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, якому Чаус дав інтерв'ю розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Щодо Молдови він мені казав, що ці питання краще ставити його колишньому адвокату Андрію Смирнову, який зараз має посаду заступника керівника Офісу президента України. Він у деталі не вдавався, але сказав, що Смірнов весь час йому переказував, що ситуація в нього дуже серйозна, і ти отримаєш щонайменше 12 років. Фактично, його ще тоді залякували", – сказав Ар'єв.

При цьому нардеп додав, що з втечею Чауса, коли його виявили в одному із сіл Вінницької області в одних трусах, сталася "унікальна історія".

"Я два тижні спілкувався з Чаусом і також спілкувався з джерелами, які були в спецслужбах. Нам вдалося встановити, що сталося. Коли стало відомо про те, що Чаус є великою проблемою, на найвищому рівні була віддана команда вивезти його назад до Молдови", – повідомив він.

За словами депутата, екссуддю "вивозили до Молдови, садили в човен, щоб переправити до сусідньої країни, там викинути і показати потім після скандалу, що "він же у вас був, де ви там його тримали – невідомо".

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"Але Чаус абсолютно логічно вирішив, що після всього його просто повезли вбивати. Він перевернув човен, і один зі співробітників ГУР навіть загубив там свою табельну зброю – втопив. Він ховався півтори доби десь в очеретах, поки вони його шукали. І після того він уже опинився на заправці, були фотографії, і в сільраді", – пояснив Ар'єв.

Як Чауса вивозили із Молдови

Екссуддя Микола Чаус розповів, як його машиною вивозили із Молдови і били під час спроб втечі.

"Там (в машині. – Ред.) вони поклали мене на підлогу і друга людина сіла мені на голову і тримала. Коли я намагався вилізти з-під неї, вона мене била по спині, по нирках. Це тривало хвилин 20-30. Потім, уже за містом, вони мене пересадили в "пиріжок", вони дали мені укол, розв'язали руки і ноги, і ми поїхали... Їхали години дві, може, півтори. По дорозі я запитав, куди ми їдемо — до Румунії чи Придністров'я. Сказали, до Румунії. Я намагався втекти, і коли я рухався, вони мене били по голові. А коли я почав звільняти руки, зробили ще один укол", – сказав він.

Справа Чауса