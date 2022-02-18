Садовий знайшов Зеленському місце на випадок евакуації з Києва

Мер Львова заявив, що є чіткі протоколи щодо різних ситуацій

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові в разі евакуації з Києва на тлі можливого вторгнення Росії в Україну віддадуть половину ратуші під адміністративні будинки.

Про це сказав в інтерв'ю BBC мер Львова Андрій Садовий.

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"Є чіткі протоколи"

Відповідаючи на запитання журналіста, чи готовий він у разі потреби прийняти та розмістити у Львові центральні органи влади, Андрій Садовий зазначив, що є чіткі протоколи на "різні складні ситуації".

"Ми готові всім допомагати. Але треба робити все можливе, щоб уникнути агресії. З ратуші я не збираюся нікуди виїжджати, але якщо потрібно буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові", – сказав він.

Крім цього, мер Львова відповів на запитання, чи готовий він віддати половину свого офісу президентові України Володимиру Зеленському:

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"Я готовий віддати всім, хто цього потребуватиме. Ще раз наголошую: краще цього не допускати".

Евакуація з України

Reuters повідомило, що Світовий банк тимчасово перебазовує своїх співробітників з України та зупиняє відрядження співробітників до нашої країни.

"Це відбувається через напругу на кордоні між Росією та Україною", – йдеться у внутрішній службовій записці, яка є у розпорядженні Reuters.

Станом на 13 лютого через побоювання військового конфлікту 33 країни рекомендували своїм громадянам залишити територію України, а також утриматися від поїздок до нашої країни.

Загроза з боку Росії

Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно в 20-х числах.

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НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО – РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

Нагадаємо, МЗС Японії оголосив про відкликання практично всіх дипломатів з України. Крім цього, зовнішньополітичне відомство наполегливо закликає громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно виїхати з країни.

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