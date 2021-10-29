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СЬОГОДНІ Влада Події

Саакашвілі звільнять силою? Влада Грузії заявила про плани опозиції

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 жовтня, 13:28
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Переведення Саакашвілі до міської клініки виключено
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-президент Міхеїл Саакашвілі у разі потреби буде переведен до тюремної лікарні. Про це розповів прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Інтерфакс-Україна .

"Переведення Саакашвілі до міської клініки виключено через недопущення цивільного протистояння", – сказав він.

Гарібашвілі вважає, що Саакашвілі розраховує на те, що у разі госпіталізації до міської клініки його силою визволять прихильники.

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"Ми не підемо на такий ризик із переведенням Саакашвілі до міської клініки і не поставимо під загрозу його ж прихильників", – сказав Гарібашвілі.

Також політик виключив дострокове звільнення чи передачу Саакашвілі Україні, громадянином якої є колишній президент Грузії.

Затримання Саакашвілі

  • Екс-президент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Через арешт політик оголосив голодування.

Ситуація із Саакашвілі у в'язниці

Політик голодує вже 29-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

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28 жовтня тюремники вперше пішли на поступки Саакашвілі . Йому дозволили передавати листи адвокатам. Але й політик також пішов на поступки.

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